Los grandes partidos de cuartos de final de los últimos Mundiales

Son ocho selecciones las que siguen con vida en Qatar en busca de seguir peleando por el título. Con las potencias como los principales favoritos y con muchas expectativas por las grandes emociones que han arrojado los últimos cuartos de final de un Mundial.

Actualmente las llaves son Países Bajos vs Argentina; Croacia vs Brasil; Inglaterra vs Francia y Marruecos vs Portugal. De estos equipos únicamente la Verdeamarela ha estado presente en esta instancia en las tres más recientes ediciones del evento.

Para eso es bueno rememorar lo sucedido en los cuartos de final de estos tres últimos mundiales. En Rusia 2018, en donde Francia superó sin problemas 2-0 a Uruguay, mientras que Inglaterra hizo lo mismo con similar marcador ante Suecia.

Brasil eliminado prematuramente en Rusia 2018

La sorpresa fue Bélgica al eliminar prematuramente a Brasil al vencerlos 2-1, en tanto Croacia sufrió mucho y llegó hasta los penaltis para derrotar a la selección anfitriona de Rusia.

En Brasil 2014 también se vivieron grandes encuentros de cuartos de final, primero Brasil ganó apenas 2-1 a Colombia, caso similar a Argentina que le costó sacar el 1-0 ante Bélgica.

En cambio Francia aquí se quedó con las ganas de seguir adelante al perder 0-1 ante Alemania, mientras que a Países Bajos le costó muchísimo eliminar a la inesperada Costa Rica en la tanda de penaltis.

En Sudáfrica 2010 tampoco faltaron las emociones en esta instancia. De arranque Países Bajos eliminó por marcador de 2-1 a la poderosa Brasil, mientras que Alemania aplastó 4-0 a la Argentina que dirigía Diego Armando Maradona.

Por su parte Uruguay tuvo que llegar hasta los penaltis para derrotar a Ghana luego de haber igualado 1-1 en el tiempo regular, en tanto España casi se lleva un susto y apenas le ganó 1-0 a la selección de Paraguay que comandaba Gerardo Martino.

Así que en Qatar se espera que se den grandes partidos como los antes mencionados para definir a los semifinalistas del torneo.