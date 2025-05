Grigor Dimitrov: ¿a cuánto asciende la fortuna del tenista y nuevo novio de Eiza González?

Eiza González finalmente confirmó su relación con el tenista búlgaro, Grigor Dimitrov , de la cual se venía sospechando hace varias semanas atrás. En redes sociales, la actriz mexicana compartió al mundo su relación y rápidamente los reflectores cayeron sobre su pareja. Resulta que Dimitrov es un exitoso tenista profesional, ya que según información extraída de Celebrity Net Worth, sitio especializado en calcular las fortunas de las celebridades, el europeo acumula una fortuna de 12 millones de euros hasta la fecha.

Según explica el portal, Dimitrov habría conseguido esta cantidad de dinero gracias al tenis donde si bien no ha tenido una carrera sobresaliente, ha ganado varios títulos importantes. Por ejemplo, obtuvo su primer título ATP en el Abierto de Estocolmo de 2013 y acumula 9 títulos en total en esta categoría. El más reciente fue el ATP de Brisbane de 2024 donde venció a Holger Rune por 7-6(7-5) y 6-4 en la final. Su torneo más reciente fue el Masters 1000 de Madrid donde cayó en la ronda 16 ante el canadiense Gabriel Diallo. Dicho torneo tuvo como ganador a Casper Ruud .

X: @GrigorDimitrov Grigor Dimitrov tiene una fortuna de 12 millones de dólares.

De acuerdo a la página oficial de ATP, hasta este momento, Dimitrov ha logrado ganar aproximadamente 30 millones de dólares en premios a lo largo de su carrera, dinero que le ha ayudado a acumular la fortuna que tiene hoy en día. Su mejor puesto en el ranking ATP lo obtuvo en el año 2017, tras ser clasificado como el tercer mejor tenista del mundo. Resulta que en aquel año, Dimitrov ganó su primer Masters 1000, precisamente el Masters 1000 de Cincinnati y también su primer ATP Finals, el ATP World Tour Finals Londres 2017.

En la actualidad, Dimitrov se encuentra en la posición número 15 del ranking ATP y hasta la fecha, no ha conseguido ganar ningún título en 2025. De todas formas, aún queda mucha temporada por delante y su situación podría cambiar. Según el sitio oficial de ATP, este año el búlgaro ha podido acumular alrededor de 800 mil dólares en premios, ganando 14 partidos y perdiendo 8.

¿Cómo fue el anuncio de Eiza González y Grigor Dimitrov sobre su relación?

La actriz mexicana realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde se los ve a ambos en París, Francia. Aprovechando que además era el cumpleaños del tenista, escribió: “Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños. Eres realmente mi ser humano favorito y no puedo creer la suerte que tengo por haberte encontrado. Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible. Para el hombre más bondadoso y considerado: admiro cada parte de tu humanidad y de lo que te estás convirtiendo. Espero celebrar muchos por siempre. Te amo G”.