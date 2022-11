Grupo A Mundial de Qatar 2022: Fechas, equipos y horarios

La cuenta regresiva para el Mundial de Qatar 2022 ha iniciado, estamos a tan solo ocho días para que inicie la justa mundialista. Hasta el momento, 25 Selecciones participantes ya han presentado su lista de convocados.

Los equipos ya empiezan a contar con sus jugadores para iniciar con la concentración del Mundial, y todo inicia con los partidos del Grupo A. El partido inaugural será el 20 de noviembre entre Qatar y Ecuador a las 10 am (Hora de la Ciudad de México)

Te puede interesar: Qatar 2022: 10 datos que debes de conocer para el Mundial

Mundial de Alemania Occidental 1974 | Pergaminos de México

Selecciones del Grupo A y favoritas a clasificar

El Grupo A está conformado por Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Es un grupo que lo conforman tres selecciones sin tanta experiencia mundialista, pues la Selección anfitriona esta apunto de disputar su primer mundial de la historia, Senegal disputará su tercer Mundial y Ecuador su cuarto.

Sin duda alguna, la Selección de Países Bajos es la favorita a quedar en primer lugar del grupo. Con Van Gaal de director técnico aspiran a quedar entre los primeros cuatro lugares del torneo. Desafortunadamente, Qatar tendrá un grupo bastante complicado y podría convertirse en la segunda Selección anfitriona que no clasifica de Fase de Grupos, la primera fue Sudáfrica en 2010.

El segundo lugar del grupo se podría definir entre Ecuador y Senegal, pues ambos tienen equipos competitivos. Senegal parece contar con mejor plantilla, aunque Sadio Mane, su jugador más importante, se encuentra lesionado y podría jugar hasta el último partido de Fase de Grupos. Por otra parte, Ecuador tiene una selección muy joven ya que gran parte de sus jugadores participaron en el Mundial Sub 20 en el que llegaron hasta semifinales.



Calendario del Grupo A Qatar 2022

Jornada 1

Qatar vs Ecuador, 20 de noviembre a las 10:00 am

Senegal vs Países Bajos, 21 de noviembre a las 10:00

Jornada 2

Qatar vs Senegal, 25 de noviembre a las 7:00 am

Países Bajos vs Ecuador, 25 de noviembre a las 10:00 am





Jornada 3

Países Bajos vs Qatar, 29 de noviembre a las 9:00 am

Ecuador vs Senegal, 29 de noviembre a las 9:00 am

Te puede interesar: La última vez que México quedó fuera en fase de grupos de un Mundial