Grupo D: Partidos, fechas y estadísticas | Mundial de Qatar 2022

El Grupo D del Mundial de Qatar 2022 quedó encabezado por el campeón del mundo, Francia . Además, Dinamarca y Túnez, mientras que el D2 dependerá del Repechaje, ese lugar será ocupado por el ganador de la llave Perú vs Emiratos Árabes Unidos/Australia.

¿Cuándo son los partidos del Grupo D?

22 de noviembre Francia vs. D2 y Dinamarca vs. Túnez. 26 de noviembre Francia vs Dinamarca y Túnez vs. D2. 30 de noviembre Túnez vs. Francia y D2 vs. Dinamarca.

Estadísticas y antecedentes

El duelo Francia-Dinamarca, el segundo del grupo, será el tercero entre esas dos selecciones en 2022, ya que también se medirán en la Liga de Naciones unos meses antes del Mundial. Por otra parte, la última vez que Perú participó en un mundial, Rusia 2018, enfrentó a Dinamarca en la primera fecha y Francia en la segunda jornada. Túnez nunca ha logrado derrotar a Francia, contra la que sólo ha jugado en partidos amistosos.

Probablemente, Francia es la mejor plantilla del torneo. Posición por posición, no parece que haya ninguna selección que se acerque. Los actuales campeones buscan repetir título, algo que no se consigue desde Brasil en 1958 y 1962. Perú se metió como quinta clasificada de la Conmebol y se medirá en junio al mejor tercero de Asia en Doha por un puesto en el Mundial. Emiratos Árabes Unidos y Australia se jugarán, a partido único, quién se enfrenta a los “Incas”.

Dinamarca fue la gran sensación de la Euro 2020 ycontinúa en buena línea. Se clasificó para el Mundial después de cosechar nueve victorias consecutivas. Kasper Hjulmand ha construido un buen equipo que se agigantó tras el colapso de Eriksen, su estrella. El quinto Mundial que disputa Túnez le llega tras eliminar a Mali en la última ronda, la única selección africana que podía debutar en una cita mundialista.

Francia se cruzará con los clasificados del C, liderado por Argentina y en el que también están Arabia Saudita, México y Polonia, uno de los más igualados que ha deparado el sorteo.