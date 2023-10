Los grupos de la Champions League 2023-2024 tras la Jornada 3

Este miércoles 25 de octubre se llevó a acabo el segundo día de actividad de la jornada tres de la fase de grupos en la temporada 2023-2024 de la UEFA Champions League: los 32 equipos volvieron a la actividad en el torneo continental; revisa como quedaron los grupos tras la tercera fecha de competencia.

Tras tres jornadas, Bayern Múnich, Real Madrid, Manchester City y FC Barcelona, son los equipos que mantiene el paso invicto en la fase de grupos de la temporada 2023-2024 de la UEFA Champions League.

Los grupos de la UEFA Champions League 2023-2024 tras la jornada 3

Santiago Giménez tuvo su debut en la UEFA Champions League

El delantero mexicano del Feyenoord tuvo que esperar hasta la tercera jornada de la fase de grupos para tener su primer partido en la UEFA Champions League: Santiago Giménez fue titular en el partido anta Lazio y fue autor de dos de los tres goles de su equipo para el triunfo. Con sus anotaciones, el atacante, ex Cruz Azul, alcanzó los 15 goles en la presente campaña del futbol europeo.

Con su doblete ante el conjunto italiano, Santiago Giménez ya suma cinco goles contra Lazio y, desde su llegada al futbol europeo, es el equipo al que más goles le ha anotado. Además, en la siguiente jornada, al campeón de la Eredivisie le tocará visitar el Estadio Olímpico de Roma para medirse de nueva cuenta en la UEFA Champions League.

¿Cuándo se juega la jornada 4 de la UEFA Champions Leagues 2023-2024?

El próximo martes 7 y miércoles 8 de noviembre será cuando se lleve a cabo la jornada 4 de la fase de grupos en la temporada 2023-2024 de la UEFA Champions League. Dentro de los partidos por disputarse, destacan: Lazio vs Feyenoord, Bayern Múnich vs Galatasaray, Milán vs PSG, Shakhtar Donetsk, Arsenal vs Sevilla, Real Madrid vs Braga, entre otros.

