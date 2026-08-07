GTA VI tendrá “bloqueo regional” en su edición física; así afectará a México

Estamos a unos meses para que se concrete el lanzamiento más esperado del año y, sin duda, uno de los títulos más interesantes que la industria de los videojuegos lanzará en su historia, motivo por el cual es preciso conocer más respecto a la llegada del GTA VI.

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Sin embargo, las polémicas respecto a esta nueva edición del Grand Theft Auto no han pasado desapercibidas y una de las más grandes podría afectar al formato físico al interior de la República Mexicana, un hecho que ha comenzado a molestar a los usuarios del país.

¿Qué ocurre con los juegos físicos del GTA VI en México?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que las cajas del formato físico estén vacías y solo incluyan un código de descarga para el GTA VI. Ahora, el portal Level Up ha dado a conocer que esta situación podría generar un bloqueo regional que afecte a varios países a nivel mundial, destacando lo que pueda ocurrir con México.

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Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

Y es que, de acuerdo con la fuente, estas copias físicas podrían tener un bloqueo regional que obligue a los usuarios a comprar el juego en el mismo país al que pertenece su cuenta, pues de lo contrario tendrán muchos problemas en distintos aspectos como, por ejemplo, canjear el código en la tienda digital.

En otras palabras, este medida impedirá que dichos códigos del GTA Vi puedan ser utilizados en otros países que no sean el de origen, lo cual forzará a los usuarios a disfrutar de este videojuegos solamente en un espacio específico, generando con ello mucho malestar entre la comunidad gamer.

¿Qué países se verán afectados por el bloqueo regional del GTA VI?

Además de México, existen muchos países que podrían sufrir consecuencias importantes debido al bloqueo regional que tendrá el formato físico del GTA VI, destacando lo que ocurre principalmente en Latinoamérica en sitios como Bolivia, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Paraguay, por citar algunos ejemplos.