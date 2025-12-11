La nueva pista que indicaría que el GTA VI se estrenaría hasta 2027

El GTA VI nuevamente se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales. Sin embargo, más allá de que Rockstar Games traiga buenas noticias para sus aficionados, todo haría indicar que este título tendrá un nuevo retraso que haría que llegara a las consolas dentro de dos años.

Como sabes, después de un sinfín de polémicas Rockstar Games anunció la llegada de GTA VI para noviembre del 2026, lo cual concretó su primer gran retraso. No obstante, una pista de la PlayStation dejaría entrever que su estreno no sería en 2026, sino que podría llegar hasta el 2027.

¿PlayStation confirmó que el GTA VI llegará hasta el 2027?

La PS5, a través de PlayStation y Sony, confirmó una lista de títulos que llegarán a la consola durante los próximos meses del 2026. Es precisamente aquí en donde la polémica se ha acrecentado, pues en ninguno de estos aparece el GTA VI, programado para noviembre del próximo año.

Cabe mencionar que, en esencia, el GTA VI tenía que haber llegado a la consola en este 2025; sin embargo, tras una serie de desajustes Rockstar Games confirmaron su retraso para noviembre del 2026; ahora, de confirmarse este año el videojuego tendría un retraso de hasta 2 años.

Todo deriva del video que lanzó la PlayStation en donde confirma los juegos que podrían llegar a la PS5 en 2026, mismos que incluyen lanzamientos exclusivos y títulos conocidos como Thrid Party. En ese sentido, si bien algunos títulos son por demás llamativos, ninguno de estos forma parte de la familia GTA, lo cual ha causado la tristeza de sus fanáticos.

¿Qué juegos sí llegarán a PlayStation en 2026?

Pese a la ausencia del GTA VI, la PlayStation se blinda con la llegada de títulos por demás llamativos que han comenzado a acaparar las miradas, entre los que destacan los siguientes nombres: 007 First Light, Directive 8020, Crimson Desert, Halo Compaign Evolved, Lego Batman, Dune Awakening y Marvel Tokon Fighting Souls.