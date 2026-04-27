Nueva filtración del GTA VI alarma a los fanáticos; esto se podría ver en el videojuego

Restan solo unos meses para que los amantes de los videojuegos disfruten de la llegada del GTA VI, uno de los títulos más esperados no solo de este año, sino de los últimos tiempos, lo cual sugiere que las filtraciones y comentarios en torno a su arribo estén prácticamente a la orden del día.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Será a finales de este año cuando el GTA VI haga su lanzamiento oficial a través de la PlayStation 5, su consola principal. No obstante, las filtraciones en torno a su contenido no cesan y, curiosamente, una de las últimas no ha caído bien dentro de la comunidad que espera con ansias este videojuego.

¿Qué filtración ha molestado a los amantes del GTA VI?

De acuerdo con información del portal Foro 3D, una de las características que el GTA VI tendrá en relación a las ediciones pasadas tiene que ver directamente con la abrumadora y densa vegetación que se apreciará en el Mundo Abierto, lo cual no ha caído bien entre la comunidad gamer.

Te puede interesar: ¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en comparación con Lionel Messi?

GRAND THEFT AUTO VI releases in 7 months from today -- November 19, 2026. pic.twitter.com/FxfwhdqIik — The Game Awards (@thegameawards) April 19, 2026

Fue a través de Reddit que se hizo un análisis comunitario basado en las filtraciones relacionadas con el GTA VI. Este revela que una sola escena, correspondiente al Grand Theft Auto, podría tener alrededor de 14,000 mil árboles; es decir, una cantidad que roza la exageración.

De ser cierta la filtración, dicha cifra se compara en su totalidad con la cantidad de elementos visuales vegetales que se presenciaron en otras sagas, lo cual habla del crecimiento que este rubro tuvo en el GTA VI. Se trata, entonces, de una inmersión a la naturaleza que ha generado distintos comentarios en las redes sociales.

¿Qué desventajas traerá la densidad vegetal en el GTA VI?

Si bien estéticamente esta situación podría generar emoción entre los fans, la realidad es que esta densidad gráfica implica técnicas perfectas en el nivel de detalle y sistemas avanzados de colocación, lo cual haría que el GTA VI tenga un costo mayor al preestablecido sin que esto sea oficial (hasta ahora) por Rockstar Games.