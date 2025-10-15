ÚLTIMA HORA: Guido Pizarro habla sobre el futuro de Sebastián Cordova en Tigres

Guido Pizarro, técnico del conjunto de Tigres, aclara la situación del jugador Sebastián Córdova, quien hace unos días fue captado entrenando separado del grupo, lo que encendió los rumores y especulaciones sobre su futuro en el club norteño.

Pizarro atendió a los medios en zona mixta, luego de la práctica del equipo en la cancha del Estadio Universitario, y fue directo: “Al parejo, tenemos un plantel de 25 jugadores. Trabaja al parejo, le ha tocado jugar e igual a otros compañeros. Lo que pasa en el campo habla y es por lo que se toma la decisión (de jugar o no)”, comento el entrenador sudamericano, quien tomó el puesto a la salida de Veljko Paunovic.

¿Qué dice Guido Pizarro sobre el futuro de Sebastián Cordova?

El video que circulaba mostraba a Córdova haciendo ejercicios físicos alejado del resto de la plantilla, lo que generó versiones sobre una posible indisciplina o incluso una inminente salida del equipo felino. Sin embargo, Guido fue enfático en que el futbolista mexicano sigue siendo considerado dentro del grupo, aunque reconoció que hay un tema pendiente fuera del terreno de juego.

“Tiene una situación contractual que tiene que resolver él y la institución”, señaló el técnico, dejando entrever que el futuro de Sebastián Córdova podría definirse en los próximos días, dependiendo de las negociaciones con la directiva norteña.

Sebastián, quien llegó a Tigres en 2022 procedente del América, fue pieza clave en la obtención del título del Clausura 2023, pero ha tenido un paso irregular por el club regiomontano desde ese campeonato. Las lesiones y la competencia interna han limitado su continuidad. En este torneo Apertura 2025 ha disputado apenas 5 encuentros como titular y no ha logrado anotar.

Tigres se prepara para enfrentar a Necaxa en este Viernes Botanero en la cancha del Universitario, partido que será transmitido por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 20:50 horas tiempo del centro de México.

