Guido Rodríguez cuenta cómo los motivó Messi en Final de Copa América

Tantos años esperó la Argentina poder gritar un campeonato, tantos años esperó el pueblo sudamericano una alegría. Decepción tras decepción hacían pensar que este ansiado momento, no llegaría. Primero, la final de la Copa del Mundo en 2014, perdida ante Alemania. Después, dos ediciones consecutivas de Copa América (2015 y 2016), al borde de la gloria. ¿El antagonista? Chile, el vecino incómodo. ¿Quién iba a pensar que la alegría vendría en medio de una pandemia, en casa del acérrimo rival, Brasil?

Así fue como, contra todo pronóstico, la albiceleste volvió a ganar una Copa Continental, enfrentando precisamente, al anfitrión en el mítico Estadio Maracaná. En toda historia, siempre tiene que aparecer un héroe. Ese personaje, tiene nombre y apellido; Lionel Andrés Messi Cuccitini , el ’10' que tuvo un torneo de ensueño. En total, ‘Leo’ anotó 4 goles y brindó 5 asistencias en tan solo 7 partidos. Su actuación, sumado de la consumación del título, lo perfilaron a levantar por séptima vez un Balón de Oro.

Lionel Messi gana su séptimo Balón de Oro

Guido Rodríguez reveló el mensaje de motivación de Messi vs Brasil

Una de las revelaciones del torneo fue el ex jugador de las Águilas del América, Guido Rodríguez, quien dominó el centro del campo de la albiceleste en el verano del 2021. En una declaración para el podcast La Selecta, el cinco argentino reveló cómo fue que Messi motivó al equipo previo al silbatazo inicial frente a Brasil.

“Antes de salir hay una pequeña charla de motivación entre los jugadores y Leo, nuestro capitán, habló antes de salir y la verdad que no me acuerdo textual, o algo me acuerdo pero son cosas que quedan más en la intimidad lo que dijo en sí, pero en general se refirió al tiempo que habíamos pasado juntos”.

El futbolista del Betis detalló que fue una época complicada, debido al distanciamiento con la familia:

Se me pone la piel de gallina: habíamos estado 40 o 45 días encerrados, sin ver a nuestras familias después de un momento como la pandemia, que había sido fuerte para todos. Había chicos que habían tenido hijos en esa concentración y no los habían podido ver o estar en el nacimiento. Fue fuerte en ese sentido y en lo que se generó en la fortaleza de ese grupo. La buena energía se sentía ahí".