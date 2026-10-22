Guillermo Almada, entrenador del América: “Este club exige ganar permanentemente”

Ganar un partido puede dar tranquilidad a cualquier entrenador, pero en el América el siguiente compromiso rápidamente se convierte en una nueva obligación. Guillermo Almada atraviesa su primera etapa al frente de las Águilas y tiene claro que los resultados deben acompañar cada paso de su proyecto.

Después de vencer al Atlas, el estratega uruguayo dejó un mensaje que refleja lo que significa ocupar el banquillo azulcrema. Sus palabras coinciden con experiencias que también compartieron Henry Martín y André Jardine, dos protagonistas que conocen de cerca las expectativas que rodean al equipo.

Guillermo Almada explica la exigencia de dirigir al América

Tras el triunfo sobre los rojinegros del pasado 21 de octubre, Almada ya tenía la mirada puesta en Pachuca. El entrenador destacó la necesidad de seguir sumando victorias y responder al respaldo de los aficionados.

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“Este club exige eso, ganar permanentemente e intentar satisfacer a nuestra gente”, expresó el técnico. Su declaración llegó después de una victoria, una circunstancia que permite dimensionar cómo entiende su responsabilidad al frente del América.

Para el uruguayo, cada resultado favorable debe convertirse en el punto de partida del siguiente encuentro. Mantener al equipo competitivo forma parte del trabajo cotidiano en Coapa.

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Henry Martín revela qué necesita un jugador para mantenerse en América

La alta exigencia también traspasa a los jugadores. Henry Martín habló sobre este tema en una entrevista con Claro Sports publicada el 8 de octubre, donde reconoció las dificultades que implica convivir con la presión y las críticas.

“Hay que saber y tener la cabeza muy fuerte para poder sostenerse aquí”, explicó el capitán americanista. En esa misma conversación manifestó su deseo de retirarse con las Águilas, institución en la que quiere continuar su carrera.

Henry Martín|Club América

El testimonio del delantero aporta otra dimensión al mensaje de Almada. Desde su experiencia, pertenecer al América requiere fortaleza para atravesar los momentos adversos y sostener el rendimiento bajo la atención constante del entorno.

André Jardine habló del desgaste de entrenar a las Águilas

El banquillo también tiene su propia carga. Durante su conferencia de despedida, celebrada el 4 de junio de 2026, André Jardine describió el cansancio que había acumulado al frente del conjunto azulcrema.

“Fue un desgaste de tres años, que se sienten como 10”, aseguró el brasileño. Además, reconoció que durante el Clausura 2026 no habían conseguido todos los objetivos que se habían planteado.

Su salida se produjo de mutuo acuerdo, según informó oficialmente el club. El antecedente permite entender el desgaste que relató un entrenador incluso después de haber construido una de las etapas más ganadoras de la historia de la institución.