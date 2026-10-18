La impresionante estadística que explica por qué Guillermo Almada le cambió la cara al América

El América volvió a ganar y se despega de sus principales perseguidores en la carrera por el liderato de la tabla general del Apertura 2026. Las Águilas vencieron por 5-3 a León en condición de visitante y alcanzaron los 24 puntos en la fase regular, incluso debiendo un partido. Estiraron la ventaja a tres respecto a Toluca y Atlas, los dos escoltas del torneo con 21 unidades.

Sin embargo, la respuesta a este gran momento que atraviesa el América es la siguiente: Guillermo Almada. El entrenador uruguayo cortó con la mala racha que arrastraba el equipo bajo la dirección técnica de André Jardine en el último tiempo y hoy convirtió al cuadro azulcrema en un verdadero equipo, donde todos participan en la producción de goles.

La estadística que refleja el trabajo de Guillermo Almada en el América

Un dato que lo demuestra lo comparte Statiskicks. Resulta que tras el triunfo ante el cuadro esmeralda, el América reafirmó ser el equipo con más goles de jugadores que entran de cambio con 8 anotaciones. Esto quiere decir que no solo los titulares rinden dentro del terreno de juego, sino que los suplentes también aportan goles, demostrando que todos los futbolistas son importantes.

Esto también habla muy bien del plantel que logró construir el América para este Apertura 2026. Almada cuenta con sustitutos de calidad en prácticamente todas las líneas, además de venir acompañado con niveles altos que antes ni siquiera eran una opción concreta como pasa con Henry Martín, por ejemplo. Sin dudas, el trabajo del técnico uruguayo está dando sus frutos y esto también se ve reflejado en la tabla.

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América es el equipo con más goles de jugadores que entran de cambio (8). TODOS PARTICIPAN. https://t.co/4LRlJ3TdF3 — Statiskicks (@statiskicks) October 18, 2026

El gran Apertura 2026 del América hasta ahora

Además de posicionarse como único líder de la tabla general, las Águilas acumulan registros importantes en el presente torneo. Por ejemplo, son el equipo que menos derrotas ha sufrido con apenas una en 12 fechas. La única caída fue ante Cruz Azul en el Clásico Joven por 4-3, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026.

Por otro lado, el América es el equipo más goleador de la competición, junto con Cruz Azul, hasta el momento. Los dirigidos por Almada suman 27 goles anotados en 12 fechas, demostrando la gran capacidad goleadora que tienen sus jugadores.

Su máximo goleador es Henry Martín, quien suma 7 anotaciones tras marcar recientemente en el triunfo ante León. Luego le siguen Brian Rodríguez y Miguel Borja, ambos con 4 goles anotados en este Apertura 2026.