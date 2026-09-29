Guillermo Almada debutó a estas 3 joyas que nadie había notado en Club América y él está dispuesto a pulirlas

Mientras que se habla del "recadito" de Israel Reyes al entrenador del Club América, lo cierto es que Guillermo Almada ha logrado grandes cosas desde su llegada a las Águilas. Por ejemplo, ya les dio la oportunidad de debutar en Primera División a tres futbolistas jóvenes que buscan ganarse un lugar dentro de la plantilla.

Así como se habla de los salarios de los futbolistas consagrados del América, la actualidad de los surgidos de las Fuerzas Básicas de Coapa también comienza a llamar la atención. Con Almada, tres jugadores de corta edad ya tuvieron sus primeros minutos y ahora buscan aprovechar las oportunidades que les brinda el entrenador.

Almada cuenta con Licencia Pro de entrenador otorgada por la Conmebol.|Club América

Los 3 jugadores que Guillermo Almada impulsa en Club América desde las Fuerzas Básicas

Uno de ellos es Derek Jiménez, extremo izquierdo de 19 años que debutó ante Necaxa durante la Jornada 10. Ingresó en el segundo tiempo y disputó cerca de 10 minutos en la victoria 4-2 de las Águilas como visitantes. El futbolista forma parte del club desde la categoría Sub-14 y también tuvo presencia en selecciones juveniles.

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Ícaro da Conceição sería el reemplazo de Dos Santos en América|Crédito: @iicaro_007 / IG

Otro es Ícaro Geovane Da Conceição, mediocampista central defensivo brasileño de 19 años. Llegó al América procedente del Sfera FC de su país y debutó contra el Querétaro en la Jornada 1. Desde entonces, acumula 11 partidos con el equipo de Almada, cuatro como titular, además de un gol.

El tercer caso corresponde a Alejandro Cárdenas. El delantero centro de 20 años debutó frente al Atlante en la Jornada 2 y registra 11 partidos con el equipo, cuatro como titular y un gol. Antes de llegar al América, pasó por Venados FC y posteriormente se incorporó a las Fuerzas Básicas azulcremas.

|Instagram: Alejandro Cárdenas

El buen nivel del América de Guillermo Almada

La aparición de las joyas de las fuerzas básicas se produce mientras América atraviesa un buen momento en el Apertura 2026. Las Águilas tienen 20 puntos y se mantienen en la parte alta de la clasificación después de vencer 4-2 a Necaxa con un triplete de Henry Martín y otro gol de Miguel Borja.

Entre bajas por lesiones y convocatorias a selecciones nacionales, Almada también encontró espacio para darle minutos a jóvenes. Ahora, los tres tendrán el desafío de continuar con su proceso y aprovechar las oportunidades que aparezcan durante el torneo.

