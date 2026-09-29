Israel Reyes lanzó este mensaje y muchos lo interpretaron como una indirecta para Guillermo Almada

Mientras muchos se preguntan por los salarios de los jugadores del Club América, Israel Reyes también generó conversación por unas declaraciones sobre su posición dentro del campo. El futbolista mexicano habló antes de uno de los partidos de la Selección Nacional y dejó clara su preferencia.

Así como muchos se preguntan por qué a Santiago Bueno le cuesta ganarse un puesto en el América con Guillermo Almada, ahora las palabras de Reyes fueron interpretadas por algunos aficionados como un mensaje para el estratega. Esto ocurre después de que el director técnico lo utilizara en diferentes zonas durante el Apertura 2026.

La Loba habría lanzado una contrapropuesta de 6 millones de euros (más de 119.3 millones de pesos).|Club América

¿Recadito para Guillermo Almada? Lo que dijo Israel Reyes sobre su posición favorita

Reyes fue uno de los convocados por Rafael Márquez para esta Fecha FIFA y ya tuvo sus primeros minutos con la Selección Nacional ante Colombia. Antes del encuentro contra Perú, el defensor habló sobre las posiciones que puede desempeñar y explicó cuál es la que más le acomoda.

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“Me ha tocado pisar algunas partes del campo en mi carrera, creo que actualmente la que más he desarrollado es la central, me siento muy feliz ahí, me siento muy cómodo, me siento que soy más que en otras posiciones”, señaló el jugador.

Las declaraciones llamaron la atención por el contexto que atraviesa con América. Reyes no mencionó directamente a Almada ni hizo referencia a una situación específica con el entrenador, pero sus palabras dejaron clara su preferencia por jugar como defensor central.

Las posiciones en las que Guillermo Almada ha utilizado a Israel Reyes en América

Durante el Apertura 2026, Almada ha utilizado a Reyes como central, mediocentro de contención (pivote) y lateral derecho. En el último Clásico Nacional ante Chivas, el estratega decidió colocarlo como volante central después de realizar modificaciones respecto al partido contra Cruz Azul.

Precisamente ante La Máquina, Reyes había jugado como defensor central y tuvo algunos errores durante el encuentro. Después, frente a Chivas, ocupó una posición diferente en el mediocampo.

Ahora, cuando se dé su regreso al América después de la Fecha FIFA, Almada deberá definir nuevamente dónde utilizar al seleccionado mexicano. La decisión también estará relacionada con las necesidades del equipo y con la competencia que tendrá cuando los refuerzos estén disponibles.

