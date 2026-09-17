Guillermo Almada daría un golpe sobre la mesa en la alineación del América para el Clásico Nacional

Falta cada vez menos para el Clásico Nacional y Guillermo Almada comienza a dejar pistas sobre qué equipo parará en el terreno de juego en el Estadio Banorte este próximo sábado. En este contexto, la información disponible señala que un futbolista que no es titular con el América desde el mes de mayo podría regresar al once inicial para jugar contra Chivas.

Se trata de Alejandro Zendejas, delantero que lleva más de cuatro meses sin ser titular. Su último partido desde el inicio fue el pasado 10 de mayo en el empate y eliminación frente a Pumas UNAM en los cuartos de final del Clausura 2026. Desde aquel entonces, el mexicoamericano se perdió 13 partidos por una lesión de rodilla.

Alejandro Zendejas ya está listo para sumar minutos en el América

Cabe destacar que el extremo de 28 años ya regresó a la actividad con el primer equipo este pasado fin de semana. Zendejas ingresó desde el banco de suplentes en la derrota del América ante Cruz Azul por 4-3 en el Estadio Banorte y disputó un total de 45 minutos. El técnico Almada lo considera una pieza fundamental y ahora podría regresar a la titularidad frente a Chivas.

Zendejas regresó de su lesión ante Cruz Azul|Crédito: @ClubAmerica / X

Mientras tanto, el resto de la alineación titular tampoco está confirmada. Reportes recientes indican que Guillermo Almada mantiene dos dudas puntuales. Una se encuentra en la delantera, donde analizará durante la semana si alinear a Henry Martín o a Miguel Borja. Por otro lado, el entrenador sudamericano también decidirá si sumar a Edwin Cerrillo al equipo o apostar por Isaías Violante.

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La lesión de Dagoberto Espinoza y la adaptación de los nuevos centrales (Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno) obligan al América a no poder alinear a sus mejores jugadores. De esta manera, Almada deberá definir en las próximas prácticas el equipo definitivo que saldrá a cancha en el Clásico Nacional.

El probable once inicial del América ante Chivas

Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Edwin Cerrillo, Érick Sánchez, Raphael Veiga; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín.

El juego correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2026 se disputará este próximo sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo Centro de México, en el Estadio Banorte.