Jugó contra México en el Mundial 2026 y hoy maldice en español cuando una jugada le sale mal: “P**a madre”

Matej Kovár, guardameta que fue titular en el Mundial 2026 donde enfrentó a México en la fase de grupos, utilizó un insulto muy común en nuestro país para lamentarse de un fallo propio. Sucedió durante el triunfo del PSV 4-1 sobre el Sparta Rotterdam y las cámaras de la transmisión lo captaron maldecir tras conceder el único gol que recibió su equipo.

El arquero del Eindhoven salió del área para cortar un balón que buscaba a Milan Zonneveld, pero cuando el delantero rival se acercó, le ganó la posesión y lo dejó sin opciones. El atacante quedó de frente a la portería sin arquero y definió a placer, un error que significó el primer gol del encuentro. Kovár explotó y lanzó al aire: “P**a madre”.

Matej Kovár fue titular en el duelo contra México

El guardameta checo visitó el Estadio Banorte durante la Copa del Mundo que se llevó a cabo en el verano. Su noche no fue la mejor, ya que recibió tres goles por parte del seleccionado mexicano durante la fase de grupos. Kovár padeció las anotaciones de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo para la segunda derrota de su equipo en el torneo.

|X: Mi Selección MX

Chequia fue una de las decepciones del Mundial 2026, ya que fueron eliminados en fase de grupos al sumar solamente un punto. Empataron ante Sudáfrica, pero luego cayeron ante Corea del Sur y el combinado azteca. El guardameta recibió seis goles en total a lo largo de la competición y su equipo estuvo lejos de dar la talla.

TE PUEDE INTERESAR:



Es posible que el guardameta haya aprendido la frase durante el duelo contra México. Esto se debe a que nunca jugó para un equipo hispanohablante en su carrera. Se formó en el Slovacko de Chequia y continuó con su crecimiento en Manchester United. También pasó por el Burton Albion, Sparta Praga y Bayer Leverkusen.

Voor de vierde keer op rij trefzeker 👏🏼



⚽️ Milan Zonneveld pic.twitter.com/psdVp1QbI0 — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) September 14, 2026

Matej Kovár logró recuperarse del fallo concedido con PSV

Pese a su grave error, Matej Kovár permaneció en el partido y respondió cada vez que el Sparta Rotterdam volvió a exigirlo. El guardameta checo terminó con seis atajadas y no concedió otra anotación durante el resto del encuentro.

La reacción del PSV también fue inmediata. Sven Mijnans empató al minuto 23 y Kodai Sano completó la remontada antes del descanso, al 39. Mijnans volvió a aparecer en la segunda mitad con goles al 74 y 88 para completar su triplete y sellar el triunfo por 4-1.

De esta manera, el fallo de Kovár terminó sin afectar el resultado. PSV llegó a 16 puntos y recuperó el liderato de la Eredivisie, mientras que el portero pudo recomponer su actuación después de haber regalado la ventaja inicial.