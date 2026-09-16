Club América vs. Chivas de Guadalajara: historial y datos más importantes del Clásico Nacional

Mientras que el Club América recibió la visita de Rafa Márquez, la plantilla de Guillermo Almada ya se prepara para jugar el Clásico Nacional contra las Chivas de Guadalajara. El historial juega a favor de las “Águilas” frente al “Rebaño Sagrado”. ¿Achicarán la ventaja los de Gabriel Milito?

Así como Chiivas es el principal candidato a ganar el Apertura 2026, según simulaciones y estadísticas, también es cierto que el historial ante el América favorece a los locales para este duelo que se jugará en el Estadio Azteca (ahora Banorte).

América tendrá grandes ausencias para el partido ante Chivas, ya que tiene 7 convocados a selecciones y un sinfín de lesionados|Club América

¿Cómo está el historial entre el América y las Chivas?

El próximo enfrentamiento será el Clásico Nacional número 265 de la historia. De los 264 partidos anteriores entre todas las competiciones, América consiguió 99 victorias, mientras que Chivas ganó 82 y hubo 83 empates.

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La diferencia también aparece en el registro goleador. Las “Águilas” marcaron 346 goles en estos enfrentamientos, mientras que el “Rebaño Sagrado” convirtió 317. De esta manera, existe una ventaja de 17 triunfos para el conjunto capitalino antes del nuevo capítulo de la rivalidad.

Sin embargo, el antecedente más reciente por Liga MX favorece a Chivas. En el encuentro disputado en el Estadio Akron, el Guadalajara se impuso 1-0 gracias al gol de Armando “Hormiga” González, hoy jugando en el Olympiacos de Grecia.

El resultado permitió que el “Rebaño Sagrado” recortara parcialmente la distancia histórica. Ahora, América buscará ampliar nuevamente su ventaja cuando juegue como local y con el público a su favor.

Figura del América supera a Horacio López Salgado|Crédito: @AmericaFemenil / X

¿Cuándo se juega el Clásico Nacional? Detalles del juego

América y Chivas se enfrentarán el próximo sábado 19 de septiembre, por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, donde ambos equipos son grandes animadores del torneo, peleando en los primeros lugares.

El partido comenzará en punto de las 9 PM, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Azteca, actualmente denominado Estadio Banorte.

El duelo será uno de los partidos más esperados del torneo, con dos equipos que llegan con objetivos importantes en el Apertura 2026. Para América, además, será una oportunidad de defender su ventaja histórica ante su máximo rival.

