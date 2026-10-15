Guillermo Almada ya tiene claro con quién reemplazará a Miguel Borja ante la suspensión

Así como Rayados de Monterrey presentaría queja por el arbitraje contra el Club América, en ese encuentro Miguel Borja fue expulsado y deberá cumplir una suspensión en la Jornada 12 del Apertura 2026. La ausencia del delantero colombiano obligó a Guillermo Almada a modificar sus planes para la visita de las Águilas al León.

Mientras que Memo Ochoa regresa al Estadio Banorte con el Club América por su homenaje, el equipo de Almada se prepara para afrontar un compromiso importante en la lucha por mantenerse en la parte alta de la tabla. Para cubrir la baja de Borja, el entrenador ya habría elegido a Henry Martín como su reemplazante.

El objetivo del colombiano es conquistar un título internacional.|Club América

El reemplazo de Miguel Borja tras su expulsión

De acuerdo con información trascendida, Henry Martín será el delantero titular del América frente al León. El atacante mexicano ocupará el lugar de Borja, quien vio la tarjeta roja en el empate 1-1 contra Rayados de Monterrey.

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Henry tendrá la oportunidad de encabezar la ofensiva azulcrema en la Jornada 12. Guillermo Almada buscará que su equipo mantenga su rendimiento pese a la ausencia del colombiano, quien se había incorporado al plantel durante el Apertura 2026.

Almada da luz verde a la primera salida del Club América|Crédito: @ClubAmerica

¿Por qué expulsaron a Miguel Borja en América vs. Rayados?

Miguel Borja fue expulsado al minuto 87 en el empate 1-1 frente a Monterrey por realizar una entrada temeraria. Al intentar rematar un balón dividido, terminó impactando duramente con los tacos el tobillo del defensor Carlos Salcedo.

Aunque el árbitro sancionó la jugada inicialmente, la revisión en el VAR confirmó la gravedad de la barrida en forma de plancha. Esto derivó en su tarjeta roja directa, siendo su primera expulsión en la Liga MX.

Cómo va Henry Martín en el campeonato de goleo|Crédito: @ClubAmerica / X

¿Qué bajas tiene el Club América para enfrentar al León?

Miguel Borja será la única baja confirmada del América para el partido contra León. El colombiano no podrá participar después de su expulsión ante Monterrey. Por su parte, Cristian Borja, quien había estado en duda, ya estaría disponible para el encuentro.

El América llega al compromiso como líder del Apertura 2026, con 21 puntos después de 10 jornadas, producto de 6 victorias, 3 empates y 1 derrota, con una jornada pendiente.

