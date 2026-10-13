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ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey presentaría queja por el arbitraje contra el Club América

La directiva de Rayados de Monterrey buscaría una sanción tras lo ocurrido ante el América

Oliver Torres en Rayados de Monterrey vs América
Rayados de Monterrey presentaría queja por el arbitraje contra el Club América|Foto: X @Rayados

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras Guillermo Almada revela cómo se tomó Rodolfo Cota la noticia de ser suplente en Club América en la Jornada 11, ese duelo dejó una polémica arbitral que podría tener consecuencias fuera de la cancha. Rayados de Monterrey estaría preparando una queja formal por las decisiones de Óscar Mejía y su cuerpo arbitral durante el empate ante las Águilas.

Así como Matías Almeyda arremetió contra la prensa tras el América vs Monterrey, el conjunto regiomontano también habría manifestado su inconformidad por lo ocurrido en el Estadio Banorte. Según distintos reportes, el club acudirá a la Comisión de Arbitraje para reclamar por varias acciones que consideró perjudiciales.

América Rayados

¿Cuáles fueron las jugadas por las que se queja Rayados ante América?

Una de las principales molestias de Monterrey fue un posible penalti de Cristian Borja sobre Jesús “Tecatito” Corona que el árbitro Óscar Mejía no señaló. La jugada generó inconformidad en el equipo regiomontano, que considera que debió sancionarse la acción dentro del área.

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Otro punto de reclamo sería una conducta de Brian Rodríguez hacia el cuarto árbitro, Yonatan Peinado Aguirre. Las cámaras captaron al futbolista del América insultando al silbante, pero no recibió una sanción por ese episodio.

Rayados también habría cuestionado la intervención del VAR durante el partido. Según la información difundida, la expulsión de Miguel Borja en el segundo tiempo fue la única acción que tuvo una revisión clara mediante el videoarbitraje.

Lo que busca Rayados de Monterrey con este reclamo

La queja formal estaría dirigida a la Comisión de Arbitraje, con la intención de que se analice la actuación de Óscar Mejía y de su equipo arbitral. Entre las posibles consecuencias que buscaría el club está una sanción para el silbante, aunque cualquier determinación dependerá de la evaluación de las autoridades correspondientes.

El reclamo no modificaría el resultado del encuentro, pero Monterrey buscaría dejar un precedente para evitar situaciones similares en futuros partidos de la Liga BBVA MX.

El duelo se disputó el sábado 10 de octubre, durante los festejos por el 110 aniversario del América, y terminó con un empate 1-1. Aunque las Águilas conservaron el liderato de la tabla general con un partido pendiente, el resultado y las decisiones arbitrales encendieron la polémica en Rayados de Monterrey.

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