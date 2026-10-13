ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey presentaría queja por el arbitraje contra el Club América

Mientras Guillermo Almada revela cómo se tomó Rodolfo Cota la noticia de ser suplente en Club América en la Jornada 11, ese duelo dejó una polémica arbitral que podría tener consecuencias fuera de la cancha. Rayados de Monterrey estaría preparando una queja formal por las decisiones de Óscar Mejía y su cuerpo arbitral durante el empate ante las Águilas.

Así como Matías Almeyda arremetió contra la prensa tras el América vs Monterrey, el conjunto regiomontano también habría manifestado su inconformidad por lo ocurrido en el Estadio Banorte. Según distintos reportes, el club acudirá a la Comisión de Arbitraje para reclamar por varias acciones que consideró perjudiciales.

¿Cuáles fueron las jugadas por las que se queja Rayados ante América?

Una de las principales molestias de Monterrey fue un posible penalti de Cristian Borja sobre Jesús “Tecatito” Corona que el árbitro Óscar Mejía no señaló. La jugada generó inconformidad en el equipo regiomontano, que considera que debió sancionarse la acción dentro del área.

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Otro punto de reclamo sería una conducta de Brian Rodríguez hacia el cuarto árbitro, Yonatan Peinado Aguirre. Las cámaras captaron al futbolista del América insultando al silbante, pero no recibió una sanción por ese episodio.

¿Opiniones, penal o no penal? 👀👇🏼 Jugada polémica de América ante Monterrey. Cristian Borja comete falta a Tecatito Corona y no se señaló nada. https://t.co/oTj3L5lCqM — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 11, 2026

Rayados también habría cuestionado la intervención del VAR durante el partido. Según la información difundida, la expulsión de Miguel Borja en el segundo tiempo fue la única acción que tuvo una revisión clara mediante el videoarbitraje.

Lo que busca Rayados de Monterrey con este reclamo

La queja formal estaría dirigida a la Comisión de Arbitraje, con la intención de que se analice la actuación de Óscar Mejía y de su equipo arbitral. Entre las posibles consecuencias que buscaría el club está una sanción para el silbante, aunque cualquier determinación dependerá de la evaluación de las autoridades correspondientes.

partido @ClubAmerica vs @Rayados la falta de dignidad del cuarto Árbitro Jonathan Peinado, las rayadas de madre de Brian Rodríguez que se come, una pena tener árbitros tan tibios y faltos de carácter. Brian Rodríguez tenía que ser expulsado. https://t.co/iEUNAb9FO0 — Francisco Chacón (@pacochaconmx) October 11, 2026

El reclamo no modificaría el resultado del encuentro, pero Monterrey buscaría dejar un precedente para evitar situaciones similares en futuros partidos de la Liga BBVA MX.

El duelo se disputó el sábado 10 de octubre, durante los festejos por el 110 aniversario del América, y terminó con un empate 1-1. Aunque las Águilas conservaron el liderato de la tabla general con un partido pendiente, el resultado y las decisiones arbitrales encendieron la polémica en Rayados de Monterrey.

