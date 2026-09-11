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Guillermo Almada ya planea cambiar de posición a este jugador clave de Club América

El jugador tendrá que adaptarse a una nueva posición ante la llegada de 2 refuerzos de gran peso

Guillermo Almada ya planea cambiar de posición a este jugador clave de Club América
Guillermo Almada ya planea cambiar de posición a este jugador clave de Club América|@israelreyesr58

Escrito por: José Alejandro | DR

Club América se puso las pilas y en las últimas semanas ha concretado grandes fichajes, luego de arrancar el Apertura 2026 sin ningún refuerzo. Es por ello que la directiva y Guillermo Almada dieron de baja a 2 jugadores para cederles el lugar a un par de contrataciones, que a su vez modificarán la posición de un futbolista clave de la institución.

Ante la llegada de Santiago Bueno y Santiago Ramos, Israel Reyes, quien se quedó en el conjunto azulcrema ante los rumores de marcharse a Europa, tendrá que adaptarse a una nueva posición. En el presente torneo, el entrenador uruguayo lo ha utilizado como central, pero ello cambiará con la llegada de los 2 sudamericanos.

Posición América
Israel Reyes será el jugador que cambie de posición ante la llegada de los sudamericanos.|@israelreyesr58

La nueva posición de Israel Reyes en América

De acuerdo a un artículo del portal Águilas Monumental, el mundialista con México tendría acomodo en el mediocampo, con el objetivo de que sea un jugador con más libertad de desprenderse.

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Ante este posible cambio de posición, el sacrificado sería Érick "Chiquito" Sánchez, quien no ha terminado de ser jugador clave desde su llegada. No obstante, el mediocampista es hombre de confianza de Almada, ya que lo tuvo en Pachuca.

Reyes también se puede desempeñar como lateral derecho, posición en la que jugó con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero tal parece que ese puesto lo tiene bien amarrado Kevin Álvarez.

América vs. Cruz Azul

La llegada de los 2 defensas aún no es oficial, por lo que será cuestión de horas para que el club haga las presentaciones. Por ello, es casi imposible que estén disponibles para el duelo de este sábado 12 de septiembre ante Cruz Azul. Debido a ello, todo apunta a que Israel será central en una edición más del Clásico Joven.

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