Técnico mexicano fue baleado en Georgia; se encuentra hospitalizado

Una tragedia ha sacudido al futbol mexicano, pues se ha informado que Guillermo de la Fuente, técnico mexicano de 23 años que dirige al Lokomotiv Tbilisi de Georgia, en Europa, fue baleado por un hombre mientras caminaba con su esposa; se encuentra hospitalizado.

Hay un hecho curioso que envuelve a Guillermo de la Fuente, pues este hombre fue descubierto por Pedro Caixinha mientras estuvo en Santos del 2012 a 2015. Siguió su marcha y consiguió su sueño al llegar a dirigir a Europa, pero su vida dio un giro inesperado.

¿Qué pasó y por qué balearon al técnico mexicano?

El mismo Guillermo de la Fuente relató su situación, pues en apariencia él caminaba por las calles junto a su pareja cuando notaron la presencia de un ‘hombre molesto’; minutos después comenzó a disparar sin razón alguna y una bala cayó le dio en su pierna.

“Estaba caminando con mi novia y escuché a un hombre de 40 años gritando en la calle, sonaba muy furioso. Vi a un grupo de mujeres asustadas; en ese instante vi al hombre y me vio, como a 10 o 15 metros. Empezamos a caminar en la dirección opuesta para no encontrarnos con él pero dos pasos más adelante me disparó en la pierna derecha”, confesó.

El técnico mexicano gritó pidiendo ayuda, la policía y asistencias médicas no tardaron en llegar y lo llevaron a un hospital. Guillermo de la Fuente cuenta que fue operado, pues la bala le había traspasado el fémur, por lo que estará fuera de acción entre uno y dos meses.

Finalmente y sin querer hacer un escándalo mayor, el técnico mexicano pide a su agresor pagar todos los gastos médicos y de la abogada, pues no está en la mejor situación económica, por lo que incluso ha pedido ayuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“No quiero un escándalo internacional. Únicamente pido que mi atacante reponga todo lo que he gastado, incluidos los honorarios de la abogada, y se haga cargo de todo lo que costará mi rehabilitación. Quiero que la embajada de México en Turquía esté al tanto de que no vaya a haber anomalías en el caso y se desarrolle con apego a los órdenes legales y jurídicos correspondientes”, sentenció.

El Lokomotiv Tbilisi de Guillermo de la Fuente actualmente se encuentra último de la Liga de Georgia, pues luego de 4 partidos disputados no ha podido sumar puntos.