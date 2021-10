‘Gullit’ Peña habló y señaló a los culpables de su salida de Chivas

El paso del ‘Gullit’ Peña en Chivas fue muy irregular. El mediocampista mexicano llegó como uno de los refuerzos bomba del conjunto rojiblanco pero nunca logró tener el mismo nivel que mostró en otros equipos y se ganó las críticas de la afición.

Años más tarde de que se confirmara su salida de Chivas , el ‘Gullit’ Peña reveló cómo fue que se dio ese momento y quiénes fueron los culpables de que no continuara en el club. Cabe recordar que se fue cuando Matías Almeyda era el entrenador.

‘Gullit’ Peña habló de su salida de Chivas

En entrevista para el portal SoyFiera, el ahora jugador del Antigua FC de Guatemala, contó que fue Matías Almeyda quien le comunicó que no seguiría en el equipo pero porque el club necesitaba dinero.

“A mi me gusta la gente que habla las cosas como son y Matías siempre era de frente. Un día yo estaba en mi casa y me hizo la llamada: ‘Gullit’, el club necesita dinero. Ya nos salvamos del descenso y Vergara e Higuera ocupan dinero. Yo creo que ya no vas a estar en el club”, contó el ‘Gullit’ Peña.

En la misma línea, dijo haber estado tranquilo al recibir la noticia y se fue de Chivas muy agradecido. Carlos destacó el paso que tuvo y los goles que logró meter, siendo uno de los recién llegados en ese momento al club.

“Estuve tranquilo y le dije que muchas gracias. Yo creo que para haber llegado como refuerzo a un equipo tan grande, peleando el descenso y meter esa cantidad de goles (8), yo creo que estuvo bien”, destacó.

¿En dónde juega el ‘Gullit’ Peña?

Tras su paso por Chivas, el ‘Gullit’ Peña volvió a León, luego jugó en el Rangers de Escocia, probó suerte en el futbol de Polonia, hasta que fichó con el FAS de El Salvador. Ahora, alejado de los reflectores, está en el Antigua FC de Guatemala.

