Hades II confirma su fecha de lanzamiento; este día llegará a la Xbox Series X|S

Se trata, sin duda, de uno de los juegos más interesantes y esperados que hay entre la comunidad gamer en México y el resto del mundo. Hades II es una completa realidad, motivo por el cual debes saber cuándo saldrá oficialmente al mercado dentro de la Xbox Series X|S.

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La Xbox Series X|S ha tenido un papel secundario a lo largo de los últimos meses gracias a la enorme popularidad que ha tenido la Nintendo Switch 2, así como el tradicional nivel de ventas que suele tener la PlayStation 5. Por tal motivo, la llegada de un juego como Hades II ha llamado la atención de los amantes de esta consola.

¿Cuándo se lanza Hades II para la Xbox Series X|S?

Lo primero a tener en cuenta es que Hades II salió de early acceso a finales del 2025, por lo que, durante unos meses, fue exclusivo de la Nintendo y la Switch 2. Esta situación, sin embargo, está próxima a terminar, pues el videojuego se dice listo para entrar directamente a la Xbox Series X|S y a la PlayStation 5.

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HADES II is coming to @Xbox Series X|S and @PlayStation on April 14!🌖



It'll be on @XboxGamePass that same day.



Time for the Princess of the Underworld to suit up in our brand-new animated trailer!✨ pic.twitter.com/ui4lf1YL79 — Supergiant Games (@SupergiantGames) March 26, 2026

Fue durante la Xbox Partner Preview que Supergiant Games confirmó la llegada de Hades II está más cerca que nunca. De hecho, fue mediante un tráiler que se confirmó su arribo tanto a la Xbox Series X|S como a la PlayStation 5 para el próximo martes 14 de abril del 2026.

Con ello, vale decir que dicha versión ya contará con la más reciente actualización del título, misma que logra modificar el final de este videojuego y que, seguramente, ayudará a que la comunidad disfrute del mismo con más detalle considerando, además, el impacto que el título ha tenido a nivel mundial.

¿Cuál es el objetivo de Xbox para este año?

Con la llegada de un videojuego como Hades II, la Xbox reafirma su objetivo de consolidarse como una consola que comparte alguno de los videojuegos más importantes del 2026 con su competencia, esto a fin de brindarle a sus seguidores mayor calidad en cuanto a títulos se refiere.