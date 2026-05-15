ÚLTIMA HORA: Selección confirma su convocatoria para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de 52 años de ausencia
Una Selección que volverá a jugar una Copa Mundial de la FIFA™ tras 52 años de ausencia, confirmó su convocatoria para la edición 2026
Este viernes 15 de mayo del 2026, una selección confirmó su convocatoria para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de 52 años de ausencia.
Se trata de la Selección de Haití que confirmó su convocatoria de futbolistas para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Un total de 26 jugadores que buscan hacer historia al disputar su segunda edición del torneo al regresar luego de 52 años de ausencia.
La convocatoria de Haití
Los convocados por la Selección caribeña son:
Porteros: Johny Placide, Alexandre Pierre y Josué Duverger
Defensas: Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Ricardo Adé, Jean Kévin Duverne, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy, Martin Expérience y Duke Lacroix
Mediocampistas: Josué Casimir, Leverton Pierre, Dominique Simon, Woodensky Pierre, Carl Fred Sainté, Danley Jean-Jacques y Jean Ricner Bellegarde
Delanteros: Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Deedson Louicius, Ruben Providence, Yassin Fortuné, Wilson Isidor, Lenny Joseph y Derrick Etienne Jr
🚨 Official: Haiti announce their 2026 World Cup squad, the first one ever. 🇭🇹 pic.twitter.com/kzDoStJZTA
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026
Los jugadores destacados de la convocatoria de Haití
Sébastien Migné ha decidido convocar a varios futbolistas que militan en Europa que pueden marcar la diferencia en el equipo. Sus jugadores más destacados son:
- Wilson Isidor (Sunderland, ENG): Delantero centro de 25 años.
- Frantzdy Pierrot (AEK Atenas, GRE): El "goleador aéreo" del equipo. Es letal jugando de espaldas y atacando centros.
- Duckens Nazon (Esteghlal, IRN): Máximo goleador histórico de la selección.
- Danley Jean Jacques (Philadelphia Union, USA): Destaca por su despliegue físico y recuperación de balón.
- Johny Placide (Bastia, FRA): Portero, capitán y el hombre más experimentado del plantel.