ÚLTIMA HORA: Selección confirma su convocatoria para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de 52 años de ausencia

Este viernes 15 de mayo del 2026, una selección confirmó su convocatoria para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de 52 años de ausencia.

Se trata de la Selección de Haití que confirmó su convocatoria de futbolistas para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Un total de 26 jugadores que buscan hacer historia al disputar su segunda edición del torneo al regresar luego de 52 años de ausencia.

La convocatoria de Haití

Los convocados por la Selección caribeña son:

Porteros: Johny Placide, Alexandre Pierre y Josué Duverger

Defensas: Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Ricardo Adé, Jean Kévin Duverne, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy, Martin Expérience y Duke Lacroix

Mediocampistas: Josué Casimir, Leverton Pierre, Dominique Simon, Woodensky Pierre, Carl Fred Sainté, Danley Jean-Jacques y Jean Ricner Bellegarde

Delanteros: Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Deedson Louicius, Ruben Providence, Yassin Fortuné, Wilson Isidor, Lenny Joseph y Derrick Etienne Jr

🚨 Official: Haiti announce their 2026 World Cup squad, the first one ever. 🇭🇹 pic.twitter.com/kzDoStJZTA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

Los jugadores destacados de la convocatoria de Haití

Sébastien Migné ha decidido convocar a varios futbolistas que militan en Europa que pueden marcar la diferencia en el equipo. Sus jugadores más destacados son:

