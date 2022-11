Esto dijo Harry Maguire sobre el trato que recibe en cada partido

Harry Maguire, zaguero central de Inglaterra, mencionó que su confianza en él le ha permitido no caer mentalmente ante las constantes críticas por sus actuaciones en los partidos con la selección y con el Manchester United. Sus declaraciones fueron en el marco de la Copa del Mundo de Qatar 2022 donde el conjunto inglés quiere levantar el título al final del certamen.

Inglaterra cerrará su actividad en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 contra Gales; al compromiso llega con cuatro puntos luego de la contundente victoria contra Irán y el empate sin goles ante Estados Unidos.

Las palabras de Harry Maguire sobre los críticas que recibe

“Yo siempre he creído en mí, he dado todo en los entrenamientos para estar al mejor nivel. Quiero jugar siempre, voy a luchar por ello, no es donde quiero estar (suplente en el Manchester United), pero me siento bien, estoy fresco”, fueron los comentarios de Harry Maguire al salir de cambio en el juego de debut de la Selección de Inglaterra por una molestia.

Igualmente comentó que convivir con un jugador como Cristiano Ronaldo lo ha ayudado para combatir las críticas. Aseguró que si a él lo critican, que es un gran jugador, no podría ser distinto con el resto de futbolistas.

Los números de Harry Maguire en la temporada 2022-2023

Con el Manchester United, el defensor inglés sólo ha participado en 511 minutos durante nueve encuentros de la Premier League, la Copa de la Liga de Inglaterra y la UEFA Europa League. Erik ten Hag, entrenador de los Diablos Rojos, ha preferido a jugadores como Victor Lindelöf, Raphaël Varane, incluso Lisandro Martínez, antes que Harry Maguire.

El objetivo de Inglaterra en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Tanto Harry Maguire como la Selección de Inglaterra tienen el objetivo de consagrarse campeones del mundo. En caso de lograrlo sería su segundo título luego del conseguido en la edición de 1966 cuando fueron sede de la justa mundialista. En Rusia 2018, el equipo inglés se quedó cerca de conseguirlo: llegaron hasta las semifinales donde cayeron en tiempo extra ante Croacia.