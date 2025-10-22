Hay un claro vencedor: esta es la diferencia económica entre Tigres UANL y Pachuca

Tigres es el claro vencedor ante Pachuca, pues el valor en el mercado de su plantilla es superior a los hidalguenses. De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, la UANL supera a los Tuzos por 16 millones de euros (341.3 millones de pesos), por lo que fuera de la cancha ya se llevó la victoria, aunque falta demostrarlo en la cancha cuando se enfrenten en la jornada 14 de la Liga BBVA MX .

El costo de la plantilla de Tigres y 3 de sus jugadores más caros

Tigres tiene una de las mejores plantillas de la Liga BBVA MX al ser tasada en 70.7 millones de euros (1.5 mil millones de pesos), pues cuenta con futbolistas top que en algún momento jugaron para clubes grandes de Europa, tal es el caso de Ángel Correa, quien llegó a la Sultana del Norte para el Apertura 2025 , proveniente del Atlético de Madrid.



Ángel Correa – 9 millones de euros (191.8 millones de pesos)

– 9 millones de euros (191.8 millones de pesos) Juan Brunetta – 6.5 millones de euros (138.5 millones de pesos)

– 6.5 millones de euros (138.5 millones de pesos) Joaquim – 5.5 millones de euros (117.2 millones de pesos)

El cuadro regiomontano es el claro vencedor al tener una plantilla valuada en 70.7 millones de euros

El costo de la plantilla de Pachuca y 3 de sus jugadores más caros

Pachuca cuenta con una plantilla balanceada, pues en sus filas tiene futbolistas tanto de experiencia como jóvenes, ya que el club tiene una de las mejores canteras del país. El costo del equipo de los Tuzos es de 54.7 millones de euros (1.1 mil millones de pesos) y su jugador más valioso es un marroquí.



Oussama Idrissi – 6.5 millones de euros (138.5 millones de pesos) Elías Montiel – 5.5 millones de euros (117.2 millones de pesos) Carlos Moreno – 4 millones de euros (85.2 millones de euros)

¿Cuándo será el partido entre Tigres y Pachuca?

Tigres y Pachuca se enfrentarán el miércoles 22 de octubre en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México), en el duelo correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025. La UANL llega a este encuentro con los ánimos por los cielos tras golear 5-3 a Necaxa. En tanto, los Tuzos vienen de un complicado empate ante Juárez.