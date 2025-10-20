Inteligencia Artificial: Resultados y así quedaría la tabla tras la Jornada 14 del Apertura 2025

Se jugará la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este martes 21 y miércoles 22 de octubre donde promete buenos encuentros y movimientos en la tabla de posiciones.

Con base a los resultados que han tenido los equipos como local y visitante, Inteligencia Artificial (IA) pronostica que así quedarían los resultados y la clasificación tras esta fecha.

Pronóstico de resultados de la Jornada 14 del Apertura 2025

América vs Puebla : El conjunto dirigido por el brasileño André Jardine, fuertes en casa, se imponen 2-0 ante un Puebla irregular como visitante.

: El conjunto dirigido por el brasileño André Jardine, fuertes en casa, se imponen 2-0 ante un Puebla irregular como visitante. Necaxa vs Cruz Azul : La Máquina, que viene motivado por el triunfo ante las Águilas, mantiene su buen momento y gana 1-2 en Aguascalientes.

: La Máquina, que viene motivado por el triunfo ante las Águilas, mantiene su buen momento y gana 1-2 en Aguascalientes. Mazatlán vs Santos : Santos, con más regularidad en los últimos encuentros, vence 0-1 en el Kraken.

: Santos, con más regularidad en los últimos encuentros, vence 0-1 en el Kraken. Monterrey vs Juárez : Rayados aprovecha jugara en casa y gana 3-1 ante el conjunto fronterizos.

: Rayados aprovecha jugara en casa y gana 3-1 ante el conjunto fronterizos. Pachuca vs Tigres : Duelo parejo, pero el conjunto de Guido Pizarro rescata un empate 1-1 en el Estadio Hidalgo.

: Duelo parejo, pero el conjunto de Guido Pizarro rescata un empate 1-1 en el Estadio Hidalgo. Querétaro vs Guadalajara : Chivas sumará su quinto partido con victoria al imponerse 0-2 ante unos Gallos que no levantan.

: Chivas sumará su quinto partido con victoria al imponerse 0-2 ante unos Gallos que no levantan. Atlas vs León : León, más sólido, gana 1-2 en el Jalisco.

: León, más sólido, gana 1-2 en el Jalisco. Tijuana vs Toluca : Toluca, líder y en gran forma, vence 1-3 en la frontera.

: Toluca, líder y en gran forma, vence 1-3 en la frontera. Pumas vs San Luis: Pumas, urgido de puntos consigue el triunfo 2-1 ante Atlético en CU.

Tabla de posiciones proyectada tras Jornada 14