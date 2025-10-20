deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Inteligencia Artificial: Resultados y así quedaría la tabla tras la Jornada 14 del Apertura 2025

Se jugará la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este martes 21 y miércoles 22 de octubre donde promete buenos encuentros y movimientos en la tabla de posiciones

Cruz Azul vs América
MEXSPORT
Fernando Campos
Liga MX
Compartir

Se jugará la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este martes 21 y miércoles 22 de octubre donde promete buenos encuentros y movimientos en la tabla de posiciones.

Con base a los resultados que han tenido los equipos como local y visitante, Inteligencia Artificial (IA) pronostica que así quedarían los resultados y la clasificación tras esta fecha.

Pronóstico de resultados de la Jornada 14 del Apertura 2025

  • América vs Puebla: El conjunto dirigido por el brasileño André Jardine, fuertes en casa, se imponen 2-0 ante un Puebla irregular como visitante.
  • Necaxa vs Cruz Azul: La Máquina, que viene motivado por el triunfo ante las Águilas, mantiene su buen momento y gana 1-2 en Aguascalientes.
  • Mazatlán vs Santos: Santos, con más regularidad en los últimos encuentros, vence 0-1 en el Kraken.
  • Monterrey vs Juárez: Rayados aprovecha jugara en casa y gana 3-1 ante el conjunto fronterizos.
  • Pachuca vs Tigres: Duelo parejo, pero el conjunto de Guido Pizarro rescata un empate 1-1 en el Estadio Hidalgo.
  • Querétaro vs Guadalajara: Chivas sumará su quinto partido con victoria al imponerse 0-2 ante unos Gallos que no levantan.
  • Atlas vs León: León, más sólido, gana 1-2 en el Jalisco.
  • Tijuana vs Toluca: Toluca, líder y en gran forma, vence 1-3 en la frontera.
  • Pumas vs San Luis: Pumas, urgido de puntos consigue el triunfo 2-1 ante Atlético en CU.

También te puede interesar:

Tabla de posiciones proyectada tras Jornada 14

  1. Toluca - 34 puntos
  2. Cruz Azul - 31 puntos
  3. América - 30 puntos
  4. Monterrey - 30 puntos
  5. Tigres - 27 puntos
  6. Chivas - 23 puntos
  7. Pachuca - 22 puntos
  8. Tijuana - 20 puntos
  9. Juárez - 19 puntos
  10. Pumas - 17 puntos
  11. Santos Laguna - 16 puntos
  12. León - 15 puntos
  13. Atlético San Luis - 13 puntos
  14. Atlas - 13 puntos
  15. Mazatlán - 11 puntos
  16. Querétaro - 11 puntos
  17. Necaxa - 9 puntos
  18. Puebla - 8 puntos
Cruz Azul
Toluca FC
Club América
Pumas
Tigres de la UANL
Rayados del Monterrey
Chivas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

×
×