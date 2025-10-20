Inteligencia Artificial: Resultados y así quedaría la tabla tras la Jornada 14 del Apertura 2025
Se jugará la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este martes 21 y miércoles 22 de octubre donde promete buenos encuentros y movimientos en la tabla de posiciones
Se jugará la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este martes 21 y miércoles 22 de octubre donde promete buenos encuentros y movimientos en la tabla de posiciones.
Con base a los resultados que han tenido los equipos como local y visitante, Inteligencia Artificial (IA) pronostica que así quedarían los resultados y la clasificación tras esta fecha.
Pronóstico de resultados de la Jornada 14 del Apertura 2025
- América vs Puebla: El conjunto dirigido por el brasileño André Jardine, fuertes en casa, se imponen 2-0 ante un Puebla irregular como visitante.
- Necaxa vs Cruz Azul: La Máquina, que viene motivado por el triunfo ante las Águilas, mantiene su buen momento y gana 1-2 en Aguascalientes.
- Mazatlán vs Santos: Santos, con más regularidad en los últimos encuentros, vence 0-1 en el Kraken.
- Monterrey vs Juárez: Rayados aprovecha jugara en casa y gana 3-1 ante el conjunto fronterizos.
- Pachuca vs Tigres: Duelo parejo, pero el conjunto de Guido Pizarro rescata un empate 1-1 en el Estadio Hidalgo.
- Querétaro vs Guadalajara: Chivas sumará su quinto partido con victoria al imponerse 0-2 ante unos Gallos que no levantan.
- Atlas vs León: León, más sólido, gana 1-2 en el Jalisco.
- Tijuana vs Toluca: Toluca, líder y en gran forma, vence 1-3 en la frontera.
- Pumas vs San Luis: Pumas, urgido de puntos consigue el triunfo 2-1 ante Atlético en CU.
También te puede interesar:
- Es el goleador de su selección en el Mundial Sub-20, pero su club no lo quiere y ya está buscando equipo
- Sergio Ramos y Keylor Navas se encaran al finalizar el partido para intercambiar camisetas
- OFICIAL: Las instalaciones que podrán albergar selecciones en México para el Mundial 2026
Tabla de posiciones proyectada tras Jornada 14
- Toluca - 34 puntos
- Cruz Azul - 31 puntos
- América - 30 puntos
- Monterrey - 30 puntos
- Tigres - 27 puntos
- Chivas - 23 puntos
- Pachuca - 22 puntos
- Tijuana - 20 puntos
- Juárez - 19 puntos
- Pumas - 17 puntos
- Santos Laguna - 16 puntos
- León - 15 puntos
- Atlético San Luis - 13 puntos
- Atlas - 13 puntos
- Mazatlán - 11 puntos
- Querétaro - 11 puntos
- Necaxa - 9 puntos
- Puebla - 8 puntos