Hearthstone desata el Fin de los Días con Ecos del Infinito, un minikit que rompe el tiempo

Hearthstone entra en una de sus etapas más ambiciosas con el lanzamiento del minikit Ecos del Infinito, disponible a partir del 13 de enero de 2026. Esta nueva expansión intermedia introduce 38 cartas inéditas que llevan la narrativa y la jugabilidad a un punto crítico: el Fin de los Días, un escenario donde todas las líneas temporales convergen para definir el destino absoluto de la realidad.

Ecos del Infinito representa la culminación del conflicto iniciado en A través de los Portales del Tiempo. La guerra de Murozond contra el tiempo alcanza su clímax en una batalla definitiva entre el Vuelo Bronce y el Vuelo Infinito, dos fuerzas opuestas que luchan por controlar el curso del pasado, el presente y el futuro. En este punto de quiebre temporal, cada jugada se convierte en una decisión trascendental.

A nivel jugable, el minikit introduce mecánicas que desafían las normas establecidas de Hearthstone. Una de las más destacadas es Rebobinar, una habilidad que permite alterar el resultado aleatorio de la última carta jugada. Mientras Cromi busca preservar la estabilidad de las líneas temporales, Moric abraza el caos y rompe las reglas, permitiendo conservar múltiples resultados al mismo tiempo. El resultado es una experiencia impredecible, cargada de riesgo y recompensas explosivas.

El colapso temporal también da lugar a combinaciones de clases nunca antes vistas, habilitando sinergias inesperadas como Mago con Guerrero, Druida con Cazador de demonios o incluso Brujo con Cazador. Estas cartas híbridas abren la puerta a arquetipos completamente nuevos y redefinen la construcción de mazos.

Además, Ecos del Infinito recupera y reinterpreta mecánicas del pasado y del presente: poderes de héroe imbuidos para Caballero de la Muerte y Pícaro, Regalos oscuros para Sacerdote, Paladín y Cazador, misiones temerarias para Cazador y Brujo, y la posibilidad de manipular turnos y ataques mediante la alteración directa del tiempo.

El minikit está disponible en su versión normal y dorada. Esta última incluye una copia diamante del esbirro legendario Murozond del Fin de los Días, una pieza central tanto en la narrativa como en la experiencia de colección.

Con Ecos del Infinito, Hearthstone invita a los jugadores a pelear no solo por la victoria, sino por todos los futuros posibles, en una expansión donde el tiempo ya no es un límite, sino un arma.