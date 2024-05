La razón por la que Checo Pérez terminó undécimo en la clasificación de Imola

El piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull), que terminó undécimo en la clasificación de este sábado en el Gran Premio de Emilia Romagna de la Fórmula 1, señaló que la sesión fue mala al no acceder a la tercera y definitiva ronda (Q3) y que le deja en una muy difícil posición para la carrera de este domingo en el circuito de Imola.

“Hemos jugado bastante con el auto y en la Q1 no pude usar neumáticos nuevos porque cuando los iba a usar por primera vez decidimos guardarlos.

Mucho grip trasero para Checo Pérez

Entonces fuimos con el mismo neumático para la Q2, en mi primer intento, neumáticos usados y cuando pongo neumáticos nuevos gané mucho grip trasero (Adherencia o agarre del coche al asfalto) y me fui recto en la curva, en general gané mucho grip trasero del auto, eso nos perjudico. Hoy una décima hace la diferencia en mi clasificación”, declaró Checo después de su eliminación donde su compañero Max Verstappen consiguió la ‘pole’.

“Teníamos mucho más potencial, pero no pudimos mostrarlo en ningún momento. Obviamente Max lo mostró, ha hecho un gran trabajo para poner el auto allí, pero de mi lado no lo logramos, no pudimos mostrar las mejoras. Fue una clasificación en la que no pudimos entrar en ritmo en ningún momento”, comentó el mexicano que es segundo en el campeonato en este 2024.

Checo Pérez, que insistió en que el ritmo de carrera durante todo el fin de semana había sido bueno, lamentó que este domingo será “muy difícil” poder mejorar su décimo primera posición por la dificultad de adelantar en el trazado de Imola (Italia), tradicionalmente uno de los más complicados para pasar a monoplazas.

Max Verstappen no esperaba terminar en la ‘pole’

Por su parte, el vigente campeón del mundo y vencedor de la ’pole position’ en el GP de Emilia-Romagna, Max Verstappen, aseguró que no esperaba acabar primero este día en la clasificación porque estaba siendo ”un fin de semana muy complicado, incluido este mismo sábado”.

”No la esperaba, pero hemos hecho unos cambios antes de la quali y parece que han mejorado el rendimiento del monoplaza”, comentó Verstappen, que insistió en que el circuito de Imola es ”increíble” cuando vas ”a tope cerca de la grava”.

“Todavía estoy con la adrenalina”, confesó el neerlandés, que subrayó que su vuelta había sido muy buena, sobre todo en el primer sector y que eso le permitió sacar diferencias con los demás.

Asimismo, tras conseguir ocho ’poles’ consecutivas e igualar el registro del brasileño Ayrton Senna, Verstappen aseveró que ese ”es un buen homenaje a Senna, que fue un grandísimo piloto, especialmente en quali”, en el mes que se celebran treinta años de su fallecimiento, precisamente en el circuito italiano.