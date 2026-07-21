¡Helinho intentó una chilena al estilo Hugo Sánchez y rozó el golazo!

¡Se quedó a centímetros de un gol para la historia! Helinho intentó una espectacular chilena dentro del área que hizo recordar las grandes definiciones de Hugo Sánchez. La jugada arrancó los aplausos de la afición en el Estadio Nemesio Diez durante el duelo entre Toluca y Pumas de la Jornada 2 del Apertura 2026.