ÚLTIMA HORA: La Selección Mexicana estrenará nuevo 10 en la fecha FIFA

Gilberto Mora, la joven joya del mediocampo de los Xolos de Tijuana, será el designado para portar el número ’10' en la camiseta para los encuentros correspondientes a la presente Fecha FIFA.

México vs Colombia EN VIVO y GRATIS, partido de debut de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, septiembre de 2026

‘Morita’ asumirá una responsabilidad histórica en el conjunto azteca al heredar el dorsal que hasta hace unos meses perteneciera a Alexis Vega durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y que no fue convocado para estos encuentros. La decisión no solo refleja la enorme confianza por el canterano de los Xolos, sino que también marca el relevo generacional que se busca imprimir al equipo azteca.

La Selección Mexicana inicia una nueva era este fin de semana bajo el mando de Rafael Márquez como director técnico.

Con apenas una incipiente pero brillante trayectoria en la Liga MX con el cuadro de perruno, Mora ha demostrado una visión de juego privilegiada, desequilibrio en el mano a mano y una personalidad impropia de su juventud. Estas características terminaron por convencer al 'Kaiser de Michoacán' para entregarle la estafeta de la creación ofensiva en una Fecha FIFA crucial, donde México se medirá ante Colombia en territorio estadounidense, partido que podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

Jugadores que han portado el número 10 en la Selección Mexicana

Tomas Boy

Cuauhtémoc Blanco

Luis Garcia

Guillermo Franco

Giovani Dos Santos

Adolfo "Bofo" Bautista

Antonio Naelson ‘Sinha’

Marco Fabián

Rodolfo Pizarro

Orbelín Pineda

Alexis Vega

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¿Qué significa portar la camiseta con el 10 en el futbol?

Portar la playera con el número 10 va mucho más allá de un simple orden numérico: es el dorsal con mayor carga simbólica, cultural e histórica en la historia del futbol. Generalmente, el se le asigna al mediocampista ofensivo o mediapunta del equipo. Es el jugador dotado de la mejor visión de campo, precisión de pase, pausa y capacidad para filtrar balones a los delanteros.

La leyenda del '10' se consolidó mundialmente gracias a figuras como Pelé (quien lo popularizó en México 1970) y Diego Armando Maradona (con su actuación en México 1986), seguidos por astros como Zinedine Zidane, Lionel Messi o Ronaldinho.

