OFICIAL: Atlante tiene nuevo DT para el Apertura 2026

La directiva del Atlante confirmó la llegada de Ileana Dávila como nueva directora técnica del primer equipo femenil, una estratega que asume el reto de tomar las riendas para devolverle la competitividad en la recta decisiva del Torneo Apertura 2026.

La incorporación de Dávila se da tras la salida del entrenador Nicolás Morales, decisión tomada por la directiva debido a la severa racha de resultados negativos y la marcada inconsistencia en el rendimiento colectivo. La falta de solidez defensiva y la baja efectividad de cara a puerta terminaron por desgastar el proyecto anterior, sumiendo a las Potras en un bache futbolístico que obligó a buscar una reacción inmediata.

El panorama que encuentra Ileana Dávila es complejo. Transcurridas ocho jornadas de la competencia, el Atlante Femenil se ubica en la posición 8 del Grupo A con solamente 6 unidades, alejado de la zona de Liguilla. Con un plantel necesitado de certidumbre, la prioridad de la estratega será recomponer las líneas e inyectar un estilo de juego definido para escalar peldaños en la clasificación.

¿Cuál es su carrera de Ileana Dávila en la Liga MX femenil?

Para lograrlo, el cuadro azulgrana se encomienda al valioso historial de Ileana Dávila en el futbol femenil mexicano. Dávila es recordada por ser una de las grandes pioneras del circuito profesional al convertirse en la primera directora técnica en la historia de Pumas Femenil, club al que dirigió durante ocho torneos consecutivos desde la creación de la liga en 2017 hasta 2021. Durante su gestión con las universitarias, acumuló más de 100 partidos dirigidos y clasificó al equipo a múltiples Liguillas, destacando por su rigor táctico, liderazgo y capacidad para potenciar a jóvenes talentos.

Tras su histórico paso por el Pedregal y su constante vigencia en el balompié nacional, Dávila asume este nuevo capítulo al frente de una franquicia de enorme tradición.

Ileana Dávila asume la Dirección Técnica de nuestro primer equipo.



¡Bienvenida y mucho éxito! #LesGusteONoLesGuste pic.twitter.com/IFeYmGvtMJ — Atlante Femenil (@atlantefem) September 23, 2026

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¿Cuándo es el próximo partido del Atlante donde debutará Ileana Dávila?

Coincidencias en la vida, Ileana Dávila debutará como técnica de las Potras el próximo lunes 28 de septiembre en frenando en casa a las Pumas UNAM.

