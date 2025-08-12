Mientras Maximin es presentado hay una AUSENCIA en el entrenamiento del América que preocupa a los aficionados

El Club América hizo oficial la llegada de Allan Saint-Maximin. El jugador de Francia ha arribado a la Liga BBVA MX como refuerzo del cuadro azulcrema, no obstante, mientras el extremo de 28 años de edad era anunciado como nuevo jugador del conjunto dirigido por André Jardine, hubo una ausencia en el entrenamiento con sede en las instalaciones de Coapa que preocupa a todos los aficionados.

Luego del partido de la Jornada 4 en la que América se hizo de los tres puntos ante Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes, este martes 12 de agosto el delantero mexicano, Henry Martín, hizo trabajo diferenciado en el gimnasio por motivos de precaución y reposo, pues no pudo completar los 90 minutos de juego ante los ‘Gallos Blancos’, saliendo de cambio al minuto 76 para darle ingreso a Víctor Dávila.

Los números de Henry Martín con el América

Desde su llegada al conjunto azulcrema, Henry Martín ha tenido actividad en 304 partidos vistiendo los colores del América, encuentros en los que tiene un registro de 116 goles y 56 asistencias.

En la presente campaña, el Torneo Apertura 2025, el atacante de 32 años de edad tiene marca de dos partidos jugados completando nada más 90 minutos entre ambos compromisos.

Tras la victoria ante Querétaro, el Club América se ubica en el sexto puesto de la tabla general con 8 puntos, resultado de dos victorias y dos empates, manteniendo el invicto luego de no haber podido avanzar a la Fase Eliminatoria de la Leagues Cup 2025, certamen en el que los de Coapa quedaron eliminados al empatar sus tres partidos frente a los equipos de la Major League Soccer.

Para la Jornada 5, el cuadro azulcrema tiene como rival a Tigres visitando la cancha del Estadio Universitario, partido a disputarse el 16 de agosto a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

