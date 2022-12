Henry Martín señala al culpable de la eliminación de México en Qatar

La abrupta eliminación de la Selección Mexicana en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ha dado mucho material para debatir y el director técnico, Gerardo Martino, suele ser señalado como el máximo responsable; sin embargo, Henry Martín tiene una opinión distinta.

En conferencia, el atacante del América explicó quién, desde su punto de vista, tuvo la mayor injerencia en el fracaso que significó no avanzar a octavos de final por primera vez desde Argentina 1978.

“Contra Arabia, salimos a hacer lo que teníamos que hacer, que era ganar. Propusimos, fallamos, generamos todas las que no habíamos generado en el torneo y fue culpa de nosotros. Todos culpan al ‘Tata’, todos culpan al director técnico porque es fácil hacerlo, señalar a alguien, pero a los que tienen que culpar es a nosotros, que somos los que salimos a la cancha, los que jugamos y tuvimos la oportunidad de clasificar a base de goles”, expuso.

¿Por qué no hay un cambio en la generación de México? | Protagonistas Extra

Abiertamente, el delantero declaró que le parece injusta la manera en la que el estratega argentino ha sido tratado desde que finalizó la participación azteca en la primera Copa del Mundo disputada en el Medio Oriente.

“Yo creo que la prensa se ensaña con una persona y genera hasta odio a una persona que no lo merece. Él es una gran persona y un gran entrenador que hizo las cosas muy bien. Nosotros no pudimos darle las alegrías que se merecía”, comentó.

Te puede interesar: Dibu Martínez acusa al arbitraje de querer eliminarlos de Qatar 2022

Martín analizó su mundial y el de México

Henry también hizo un análisis puntual de lo sucedido en los primeros dos encuentros de la primera ronda.

“Contra Polonia, íbamos muy bien; lastimosamente, yo creo que nos faltó atacar más para exhibir a Polonia, porque, cuando lo atacó Argentina, se vio que le costaba más. Con Argentina, para mí, el planteamiento fue muy bueno, pero tienen a (Lionel) Messi y en una jugada te cambia el partido. El segundo gol no lo cuento; si bien nos pudo dejar fuera del Mundial, fue consecuencia del primero. Después de 70 minutos donde Argentina no había hecho nada, que te metan gol de esa manera te destruye. Los sueños, las aspiraciones y el trabajo de te vienen abajo”, reflexionó.

Te puede interesar:Último sobreviviente de la Liga MX es eliminado de Qatar 2022

El delantero de 30 años de edad admitió que los dividendos aún le causan estragos y desmenuzó por qué su primera experiencia mundialista no fue la más grata.

“Por supuesto que sigo dolido aún. Me entristece que, en el primer Mundial al que asistí, no se haya logrado siquiera calificar. Teníamos muchísimo para dar y los resultados no nos acompañaron. ¿Qué faltó? No lo sé, meter goles, que no nos metan, ser más contundentes… Todavía no he analizado del todo mi desempeño, para ver qué pude haber hecho o qué debí hacer”, concluyó.