Héroes Inmortales 2026: Horario y dónde VER EN VIVO la Semana 2 de la AAA hoy 31 de octubre

Este fin de semana la AAA se viste de manteles largos para presentar la Semana 2 de su evento Héroes Inmortales, el cual es uno de los más importantes que tiene a lo largo del año y que reúne a los mejores luchadores de la actualidad tanto de la Tres Veces Estelar como de la WWE.

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Fue durante el fin de semana pasado que El Grande Americano tuvo su primera defensa exitosa del Megacampeonato luego de retener este título ante Dominick Mysterio. Ahora, la AAA presentará una cartelera realmente interesante para esta Semana 2 de Héroes Inmortales.

¿Cuál es la cartelera presentada por AAA para Héroes Inmortales?

Después de lo ocurrido el fin de semana pasado en la capital del país, la AAA presentará una gran batalla en Héroes Inmortales en donde Bravo Americano tendrá una difícil prueba al enfrentarse a Cruz del Toro y Takuma, en lo que será una triple amenaza de completo alarido.

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Ouch... ¡Iguana! 🦎 https://t.co/sV4iQ1SzXZ — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) October 29, 2026

Rey Fénix, el actual Campeón Crucero de la AAA, ofrecerá un reto abierto para defender nuevamente su campeonato luego de la lesión de Mini Vikingo, por lo que se espera que elementos como Laredo Kid o Jack Cartwheel respondan a este reto en beneficio de sus aficionados.

Finalmente, los Wagner Brothers, Galeno y el Hijo de Dr Wagner Jr, también defenderán sus respectivos Campeonatos Mundiales de Parejas de la AAA en esta Semana 2 de Héroes Inmortales. Se espera que sus rivales sean Taurus e Hysteria, dos rivales de peligro para la dinastía Wagner.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la Semana 2 de AAA Héroes Inmortales?

Será este sábado 31 de octubre cuando el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México abra nuevamente sus puertas para presentar un evento por demás interesante. AAA espera hacer de este Héroes Inmortales una función especial, por lo que podrás seguirla en punto de las 8 de la noche a través de Fox One.