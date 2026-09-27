Estaba destinado a ser una leyenda de la lucha libre, pero un mal golpe terminó con su vida a los 36 años

La lucha libre mexicana es considerada, junto a la japonesa, una de las mejores en cuanto a técnica individual y pulcritud en los movimientos se refiere. Sin embargo, el país también ha tenido ejemplos de estrellas que se han alejado de las costumbres para volverse leyendas desde sus propias reglas.

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Posiblemente, uno de los ejemplos más claros de los anterior es Pedro Aguayo Ramírez, conocido en el mundo de la lucha libre como el Hijo del Perro Aguayo que ya es considerado una leyenda a pesar de haber perdido la vida a los 36 años de edad. ¿Qué fue lo que ocurrió?

¿Cuáles fueron los feudos más interesantes del Hijo del Perro Aguayo en la lucha libre?

Nacido el 23 de julio de 1979 en la Ciudad de México, el Hijo del Perro Aguayo tenía la lucha libre en las venas por su padre, considerado uno de los mejores rudos de todos los tiempos. Pedro tuvo la oportunidad de estar en las dos empresas mexicanas más grandes del país, mismas en donde brilló de forma especial.

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Hoy, a tres años de su partida, honraremos la memoria del HIJO DEL PERRO AGUAYO en San Luis Potosí@luchalibreaaa @PerrosdelMalMx pic.twitter.com/gi74jXImjc — Marisela Peña (@MPenaAAA) March 21, 2018

A Pedrito se le recordará por siempre gracias al estupendo feudo que tuvo con Místico en la que es, posiblemente, una de las mejores etapas en la historia del Consejo Mundial de la Lucha Libre. Sin embargo, el Hijo del Perro Aguayo también tuvo rivalidades excelentes contra El Hijo del Santo y Cibernético, esto en su etapa en AAA.

¿Cómo fue la muerte del Hijo del Perro Aguayo?

El Hijo del Perro Aguayo sorprendió al mundo de la lucha libre luego de confirmarse su muerte durante la madrugada del 21 de marzo del 2015; es decir, a unos meses de cumplir 36 años de edad. Esto se dio a consecuencia de un accidente ocurrido en una función de lucha en Tijuana, al norte del país.

En la lucha participaron elementos como Extreme Tiger y Rey Mysterio Jr, y si bien al principio el Rey del 619 fue señalado como el culpable por ser el último en conectar al luchador mexicano, la realidad es que su causa de muerte fue un traumatismo cervical que provocó fracturas en tres vértebras, lo cual derivó en un paro cardiorespiratorio.

