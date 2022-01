Himnos del Deporte: “We Are the World” de Michael Jackson

El 31 de enero de 1993, el mundo del deporte se rindió a los piez del “Rey del Pop”, gracias a su enigmática presentación en el Super Bowl XXVII. Así fue como el poderoso mensaje de paz y unión de Michael Jackson llegó a los más de 140,000 espectadores que entonaron “We Are the World” y “Heal the World” en el Rose Bowl de Pasadena y se convirtió en un Himno del Deporte . En la memoria queda aquel mensaje durante el escenario: “Hoy nos conectamos en todo el mundo, unidos en un propósito común, rehacer el planeta en un cielo de alegría”.

El estadio Azteca vibró con Michael Jackson

Justamente ese mismo otoño (el 29 y 31 de octubre y 7,9 y 11 de noviembre de 1993), el mítico Estadio Azteca tuvo la fortuna de tener 5 conciertos de Michael en el cierre de su gira “The Dangerous World Tour”.

Decenas de voces entonaron “We Are the World”

La historia del tema se remonta al 28 de enero de 1985, día en que el mundo del entretenimiento presenció una de las grandes uniones musicales de la historia, nuevamente en Los Ángeles. Los grandes responsables: Michael Jackson y Lionel Richie como capitanes de un elenco de lujo con voces como: Stevie Wonder, Tina Turner, Billy Joel,Willie Nelson, Bruce Spingsteen, Steve Perry, Kenny Loggins, Hue Lewis, Kenny Rogers, Cyndi Lauper, Ray Charles Y Bob Dylan, entre otros, todos con el objetivo de combatir el hambre en África.

Su comparación con el futbol

Si lo comparamos con el deporte, sería algo similar al “Partido por la Paz” entre ex leyendas de futbol que organizó el Papa Francisco y que se disputó en el Estadio Olímpico de Roma el 12 de octubre de 2016. Diego Armando Maradona y Ronaldinho fueron las principales figuras, acompañado de Francesco Totti, “La Brujita” Verón, Hernán Crespo, Cafú, Gianluca Zambrotta, Eric Abidal, y los mexicanos Rafael Márquez Y Cuauhtémoc Blanco, entre los más destacados.

En perspectiva, ambos eventos fueron con fines humanitarios y con un derroche de talento nunca antes visto. Así es como la pista musical y deportiva rinden tributo a Michael Jackson como la gran leyenda del entretenimiento y de los Himnos del Deporte.