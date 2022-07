El origen de todo con Carlos Acevedo | Seamos Héroes

Conoce la historia de Carlos Acevedo, el portero de Santos Laguna, en esta primera entrega de Seamos Héroes.

“Es un honor para mi el poder presentarme ante ustedes. Carlos Acevedo López, nacido en Torreón, Coahuila; actualmente de 26 años. Arquero de Club Santos ; licenciado en Administración. Con muchas metas y sueños por cumplir y trabajando por llegar a ellas.”

El sueño de Carlos comenzó desde los 5 años.

‘Los deportes siempre me han gustado mucho. No solo el futbol. En la escuela Siempre haciendo travesuras a los maestros.’

Para ser el portero de su ciudad natal, nunca dejó de entrenar, sin embargo, la vida le jugó malas pasadas.

‘Tuve dos salidas del club. Desafortunadamente, no tuve la posibilidad de poder demostrar (en esas ocasiones). La primera vez no me dolió tanto porque ya era una necesidad mía de relajarme; era un niño muy chico.’

La segunda salida pudo haber sido definitiva, ya que entrenaba con el primer equipo.

‘Ya hacía entrenamientos con el equipo de primera división. Fue cuando me cayó el veinte y dije: “Puedo, puedo con el primer equipo”.

Accidente del sub-17 de Santos le abrió una posibilidad a Acevedo

‘Cuando recibo la llamada de volver, dije: “Yo puedo.” Poco a poco estoy construyendo muchas cosas.’

Para finalizar, el arquero lagunero expresó que tiene dos grandes objetivos.

‘El ser campeón con Santos dentro del campo sería maravilloso para mi. El poder ir al Mundial es otro objetivo que tengo en la mente y tengo que trabajar para poder lograrlo.’

La Selección llegó en un momento difícil para mi porque habíamos sido eliminados por Tigres. Después de eso, llegó la carta para poder ir a la convocatoria vs Chile.

Acevedo está cerca de cumplir uno de sus sueños. ¿Lo veremos en Qatar 2022?