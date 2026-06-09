Conoce la historia de las tandas de penales de México en Mundiales; ¿se ganó alguna?

La Copa Mundial de la FIFA está a punto de iniciar con su edición 2026 y México recibirá parte de la fiesta futbolística. Por eso las estadísticas previo al inicio del tricolor están a la orden del día, por lo que es necesario recordar esas dos oportunidades donde los penales dejaron fuera al combinado nacional. Así es la dura relación mexicana que se tiene con la ejecución desde el manchón penal.

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¿Cómo fueron las dos tandas de penales de México en Mundiales?

En general se habla dentro del argot futbolístico que México tiene o tenía una maldición con los penales. Sin embargo esa situación se forjó con base en distintas derrotas en diferentes torneos con la mayor y los equipos juveniles. Pues el tricolor solamente llegó a esas instancias en dos ocasiones en Mundiales, pero lo cierto es que en ambas perdieron. Así se vivieron esas duras eliminaciones desde los 11 pasos.

México 1986

La experiencia del Mundial en casa fue especial para los mexicanos, que vieron a su equipo llegando al quinto partido. Sin embargo, el sueño de las semifinales se vio mermado por los “malditos penales”, cuando en Monterrey la selección azteca perdió por la vía de los 11 pasos ante una poderosa Alemania. El marcador fue 0-0 en tiempo regular y se mantuvo así en tiempos extras.

En la tanda de los penalties… Alemania ganó 4-1. Por los europeos marcaron Klaus Allofs, Andreas Brehmes, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski. Mientras que en el caso mexicano, Manuel Negrete anotó el único tanto azteca, para posteriormente ver cómo Fernando Quirarte y Raúl Servín erraron sus cobros.

Estados Unidos 1994

Mientras que la última ocasión que la selección mexicana acudió a la definición en penales fue en la Copa del Mundo de los Estados Unidos. Dicho torneo fue un reto descomunal al competir en el Sector E con puras naciones europeas. Se clasificó como segundo de grupo a los octavos de final y se enfrentó a Bulgaria. El duelo en tiempo regular y tiempos extras terminó 1-1. Por eso se acudió a los penales, donde se cayó 3-1.

Por Bulgaria cobraron Krassimir Balakov, quien erró. Esto para ver cómo Bontcho Guenchev, Daniel Borimirov y Iordan Letchkov marcaron los penales ganadores. Por su parte México falló vía Alberto García Aspe, Marcelino Fernández y Jorge Rodríguez. Al final descontó Claudio Suárez.