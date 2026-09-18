Pamela Anderson, actriz de 59 años: “Tengo esta condición física y entreno para superarla”

Mientras expertos en longevidad dan consejos, también hay figuras que encuentran en el ejercicio una herramienta para mantener sus capacidades físicas con el paso de los años, tal como Pamela Anderson. La actividad física puede incluir distintas disciplinas y adaptarse a las características de cada persona, especialmente cuando hay aspectos particulares.

Así como especialistas recomiendan ejercicios para verse de menor edad, Pamela Anderson explicó que su rutina tiene un objetivo diferente. La actriz de 59 años contó que tiene hiperlaxitud articular y que necesita trabajar especialmente su fuerza para compensar esa característica física.

¿Cómo mantiene su figura Pamela Anderson?

En una entrevista recogida por la revista Telva, Anderson habló sobre los ejercicios que forman parte de su entrenamiento. La intérprete señaló que la fuerza es uno de los pilares de su rutina, aunque también incorpora cardio y estiramientos para trabajar otras capacidades físicas.

TE PUEDE INTERESAR:



“Siempre he entrenado mi cuerpo, tengo hiperlaxitud articular y necesito mantener mi fuerza”, explicó Pamela Anderson. La actriz también resumió su situación con una frase concreta: “Soy más flexible que fuerte”. Por ese motivo, el entrenamiento de resistencia ocupa un lugar importante dentro de sus hábitos.

Además del trabajo de fuerza, Anderson aseguró que mantiene otras actividades de manera habitual. “Camino cada mañana; necesito tomar aire fresco, sin importar cuánto tiempo”, explicó. De esta manera, las caminatas forman parte de una rutina que combina movimiento cotidiano con ejercicios destinados a mantener diferentes capacidades físicas.

La flexibilidad sobre la fuerza: el curioso caso de Pamela Anderson

La hiperlaxitud articular se relaciona con una mayor amplitud de movimiento en las articulaciones. En el caso de Pamela Anderson, ella misma explicó que esa flexibilidad hace necesario prestar atención al desarrollo de la fuerza. Por eso, sus entrenamientos incluyen ejercicios de resistencia, además de los estiramientos que asegura realizar desde hace años.

La actriz también mantiene el cardio dentro de su rutina y no abandona los estiramientos. Su objetivo, según sus propias declaraciones, es continuar entrenando el cuerpo y mantener la fuerza. Así, a los 59 años, Anderson apuesta por una combinación de resistencia, caminatas, cardio y movilidad.

