HISTÓRICO: Tigres propina goliza 7-2 a Toluca

Este fin de semana se disputó la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, fecha en la que hubo resultados inesperados, como el histórico 10-0 de Rayadas de Monterrey sobre Necaxa. Mientras que este lunes, Tigres le propinó una goliza de 7-2 a Toluca.

El conjunto de la Sultana del Norte, que hace una semana fue goleado por Club América, se sacó la espinita de ese trágico resultado y ahora se la aplicó a las Diablas Rojas. Con esta nueva victoria, el equipo de la UANL suma a su cuenta un nuevo triunfo de más de 5 goles.

Este lunes, Tigres le propinó una goliza de 7-2 a Toluca.|Tigres Femenil

El histórico 7-2 de Tigres

Toluca se fue al frente en el marcador en el minuto 10, gracias a Eugenie Le Sommer. Debido a este gol, se pronosticaba que el conjunto escarlata sumara su segunda goleada consecutiva. Sin embargo, Tigres despertó con los tantos de Mary Carmen Reyes, María Sánchez y un triplete de Chrestinah Kgatlana para darle la vuelta al marcador e irse al descanso con un contundente 5-1.

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Para el segundo tiempo, Kgatlana marcó su cuarta anotación de la noche y octava del torneo. El séptimo gol cayó minutos después por obra de Mariza Nascimento. Al final, Le Sommer marcó el segundo de Toluca para finalizar con un 7-2.

¿Cómo marchan Tigres y Toluca?

Con este resultado, Tigres Femenil se ubica en la segunda posición del Grupo A con 21 puntos, producto de 7 victorias y una sola derrota, mismos números que Rayados, aunque Monterrey se coloca en el primer lugar gracias a la diferencia de goles.

Mientras que Toluca se encuentra en la cuarta posición del mismo grupo con 16 unidades, producto de 5 victorias, un empate y 2 derrotas, con una diferencia de goles de +4.