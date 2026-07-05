Hollywood nunca estuvo preparado para los Minions… ni para los monstruos

Cuando los Minions tienen una misión, lo único seguro es que las cosas no saldrán como estaban planeadas. En Minions & Monstruos, la nueva aventura de estos entrañables personajes, el caos vuelve a ser el protagonista, ahora con un inesperado ingrediente: monstruos.

La historia lleva a los famosos personajes amarillos hasta Hollywood, donde buscan abrirse camino entre cámaras, escenarios y grandes producciones. Pero lo que parecía ser una oportunidad para alcanzar la fama termina desencadenando una serie de situaciones completamente fuera de control, con criaturas sorprendentes, persecuciones y muchos momentos llenos de humor.

A lo largo de los años, los Minions se han convertido en un fenómeno mundial gracias a su personalidad única. Sin importar la edad, resulta imposible no contagiarse de su energía, su lenguaje inconfundible y su capacidad para convertir cualquier pequeño error en una aventura inolvidable.

Esta nueva entrega conserva todo aquello que ha hecho tan popular a la franquicia: comedia física, escenas llenas de acción y un ritmo que mantiene la diversión de principio a fin. Además, la incorporación de monstruos le da un giro fresco a la historia y abre la puerta a situaciones todavía más disparatadas.

Con personajes entrañables, escenarios llenos de color y una historia pensada para disfrutarse en familia, Minions & Monstruos se convierte en una excelente opción para una salida al cine durante estos días.

La aventura ya está disponible en cines y espera a chicos y grandes con una combinación de risas, emoción y el inconfundible caos amarillo que solo los Minions saben provocar.

Contenido presentado por Elektra.

