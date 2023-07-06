Selección de la Concacaf que buscaría a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio tuvo un paso por la Concacaf, el periodo que dirigió a la Selección Mexicana, esto es atractivo para los combinados nacionales de la zona y estaría en la mira de un conjunto nacional muy importante en la Confederación.

Tras el fracaso de Honduras en la Copa Oro, pues quedaron en fase de grupos, los catrachos quieren dar un golpe de timón con tres candidatos entre ellos Osorio, quien cobró fama y reconocimiento tras su eliminatoria casi perfecta con México rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana

Entre lo candidatos para llegar a dirigir a los hondureños se encuentran el entrenador del equipo Zamalek de Egipto, otro de los nombres que suenan para llegar al banquillo es Reinaldo Rueda un entrenador experimentado en la zona y que ya ha dirigido a Honduras; además los clasificó a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, mientras que que Jorge Luis Pinto fue descartado,

De acuerdo con información del Diario Diez, el favorito para llegar al conjunto catracho es Osorio, pues su experiencia en eliminatorias con la Selección Mexicana seduce a los dirigentes, por esa razón tendría la delantera, sin embargo, se antoja distante pues el salario del colombiano es bastante elevando.

Te puede interesar: Los posibles rivales de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre

Juan Carlos Osorio con la Selección Mexicana

Juan Carlos Osorio, tuvo un paso fugaz en el banquillo del club Puebla en 2011, cuatro años después llegó su gran oportunidad en la Selección Mexicana y cumplió su sueño de dirigir un mundial (Rusia 2018), en dicha Copa del Mundo logró un resultado increíble, le ganó a Alemania 1-0 en la fase de grupos de la justa mundialista, le ganó a Corea del Sur, perdió contra Suecia y en los octavos de final fue eliminado por Brasil.

Te puede interesar: Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana