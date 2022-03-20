Resumen: Puebla vs Santos | Jornada 11 | Clausura 2022

El jugador argentino Leonardo Suárez convirtió un gol y puso un asistencia para convertirse en el “Viernes Botanero” en la figura del Santos Laguna que empató 2-2 con la Franja del Puebla en partido del Torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

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En la continuación de la undécima jornada Leo Suárez y el mexicano Eduardo Aguirre convirtieron por el Santos Laguna y Puebla lo hizo por intermedio de Israel Reyes y Martín Barragán.

En el minuto 57 los locales tomaron ventaja con un gol de pierna derecha de Reyes en un centro del venezolano Fernando Arieteguieta.

Larcamón envió a la cancha a Barragán, quien en el 74 amplió la ventaja con un gol de cabeza en un centro del uruguayo Maximiliano Araujo.

Espectacular regreso de Santos Laguna

Cuando el Puebla parecía dueño del partido, el Santos hizo dos goles. En el 78 Leo Suárez le puso un pase a Aguirre, quien anotó de derecha y en el 80 Suárez aceptó un balón en un espectacular saque de mano de Ronaldo Prieto, y de cabeza puso el 2-2.

Al no ganar, el Puebla del entrenador argentino Nicolás Larcamón perdió la posibilidad de saltar al primer lugar de la Tabla, aunque alcanzó al líder Pachuca.

Los camoteros llegaron a seis victorias, con cuatro empates, una derrota y 22 puntos, los mismos que Pachuca, puntero por mejor diferencia de goles, mientras el Santos subió al décimo lugar con 12 unidades.

