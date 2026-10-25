HORA EXACTA para ver América vs Pachuca por la Jornada 14 del Apertura 2026; ¿Se espera lluvia en el Estadio Banorte?

Las Águilas del América reciben a unos urgidos Tuzos del Pachuca en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 14 del Apertura 2026 este domingo 25 de octubre. El pitazo inicial está programado para las 19:05 horas (tiempo del centro de México).

Fecha: Domingo de Jornada 14

Domingo de Jornada 14 Hora exacta: 19:05 horas (CST)

Sede: Estadio Banorte

¿Cómo llegan América y Pachuca para este partido?

El conjunto del América llega en un momento pletórico tras ganar, gustar y golear en sus últimos dos compromisos. Pese a tener un duelo pendiente ante Tijuana, el cuadro dirigido por el uruguayo Guillermo Almada se consolida como el más ganador del certamen con registro de 8 victorias, 3 empates y 1 derrota (27 puntos). Con una racha invicta de cinco partidos (G3, E2), Las Águilas tiene garantizado mantener el liderato general, Chivas ya jugaron esta jornada y aunque ganaron quedaron un punto por debajo, impulsado además por la ofensiva más letal del torneo con 32 anotaciones. No obstante, buscará reencontrarse con el triunfo en casa tras cosechar dos empates consecutivos en el Estadio Banorte.

En la acera opuesta, Pachuca atraviesa una severa crisis al acumular cinco cotejos sin ganar (E2, P3) y dos derrotas en fila. Ubicados entre los peores equipos de la tabla con apenas tres victorias en 13 presentaciones (G3, E4, P6), los hidalguenses apelarán a su efectividad como visitantes: sus tres triunfos del certamen los consiguieron fuera de casa, incluyendo un 0-3 ante Atlante en el Estadio Banorte, aunque tropezaron en sus dos salidas más recientes frente a Santos y Monterrey.

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¿Se espera lluvia en el Estadio Banorte en el partido América vs Pachuca?

Para el partido entre América y Pachuca, se pronostica una probabilidad de lluvia ligera cercana al 40% en la zona del Estadio Banorte.

El clima estará fresco y nublado, con una temperatura estimada de 17 °C, humedad del 61% y vientos suaves del norte a 8 km/h (5 mph). Aunque la precipitación no se prevé intensa, existe la posibilidad de chubascos aislados durante el desarrollo del encuentro, por lo que se recomienda a los aficionados asistir preparados con impermeable.

