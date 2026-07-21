Hora EXACTA del partido Cruz Azul vs Puebla de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul y Puebla comenzará la actividad de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con un duelo que promete ser de los mejores de la fecha. Ambos equipos llegan al duelo con triunfos en su encuentro anterior. “La Máquina” vino de atrás para vencer a Atlético San Luis mientras que los camoteros se impusieron por mínima a Bravos de Juárez en el primer viernes botanero del torneo.

La jornada 2 del Apertura 2026 se adelantará porque Toluca y Cruz Azul disputarán el título de Campeón de Campeones en el Dignity Sports Health Park en Carson, California, durante el fin de semana. Con esto, los equipos tendrán más días de descanso para poder llegar a dicho encuentro en óptimas condiciones.

Históricamente, Cruz Azul y Puebla se han enfrentado 59 veces en torneos cortos y el saldo es favorable para el equipo de La Noria. Los cruzazulinos suman 27 triunfos a costa de 14 derrotas y 18 empates. Durante el partido del torneo pasado, los cementeros se impusieron 1-0 gracias a un gol oportuno de José Paradela.

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HOY JUEGA LA MÁQUINAAAAAA. 💙🚂 pic.twitter.com/192EMKigQq — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 21, 2026

La hora EXACTA del Cruz Azul vs Puebla

Cruz Azul recibirá al Club Puebla en el Estadio Banorte, su nueva casa, este martes 21 de julio. El partido entre “la Máquina” y “La Franja”, correspondiente a la segunda jornada del Apertura 2026, está programado para comenzar a las 7:00 p.m. Se espera que las puertas del inmueble en Coapa se abran por lo menos dos horas antes del silbatazo inicial.

La persona encargada de impartir justicia entre Cruz Azul y Puebla será Karen Hernández Andrade, quien recibió su primera designación arbitral en el Apertura 2026 ya que en la jornada inicial trabajó como cuarto árbitro en el duelo entre Tijuana y Tigres.