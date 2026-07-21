Los partidos GRATIS que transmite TV Azteca del Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX HOY martes 21 julio de 2026

La Jornada 2 del Apertura 2026 tendrá un inicio adelantado y TV Azteca transmite uno de los partidos de la Liga BBVA MX que se disputarán el martes 21 de julio. El primer partido en vivo y gratis a través de la señala de Azteca deportes será el duelo entre Toluca y Pumas.

Diablos Rojos y universitarios, sin su entrenador Esteban Solari, se enfrentarán esta noche en el Estadio Nemesio Diez y el silbatazo inicial está programado para las 9:00 p.m. Sin embargo, la transmisión en TV Azteca del partido entre Toluca y Pumas comenzará diez minutos antes, a las 8:50 p.m.

Te invitamos a leer: OFICIAL: Entrenador pierde su trabajo tras ser eliminado por España en el Mundial 2026

Los narradores de TV Azteca para el Toluca vs Pumas

La transmisión del partido entre Toluca y Pumas contará con el mejor equipo disponible de TV Azteca para la narración y el análisis del encuentro correspondiente a la jornada 2. Antonio Rosique se encargará de la narración, David Medrano estará en cancha mientras que Jorge Campos se encargará del análisis del juego junto a Álvaro López Sordo y Jesús Joel Fuentes.

Los equipos llegan a este enfrentamiento con momentos distintos. Los locales vienen de vencer a las Chivas Rayadas del Guadalajara a domicilio gracias a los goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo. Por otro lado, los Pumas vienen de ser humillados en su estadio por Pachuca al caer por goleada de 3-0 y sufrieron la expulsión de Solari por una discusión con sus exjugadores.

En los últimos años, Pumas no sabe lo que significa vencer a Toluca. El último triunfo universitario tuvo lugar en el Clausura 2023 cuando se impusieron 3-1 gracias a las anotaciones de Juan Ignacio Dinenno, César Huerta y Eduardo Salvio mientras que por los choriceros descontó Carlos González. Además, el enfrentamiento más reciente entre ambos acabó en victoria para los pupilos de Antonio Mohamed por marcador de 3-2.