Los partidos GRATIS que transmite TV Azteca del Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX HOY martes 21 julio de 2026
TV Azteca transmite uno de los dos partidos de la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que se disputarán este martes 21 de julio de 2026
La Jornada 2 del Apertura 2026 tendrá un inicio adelantado y TV Azteca transmite uno de los partidos de la Liga BBVA MX que se disputarán el martes 21 de julio. El primer partido en vivo y gratis a través de la señala de Azteca deportes será el duelo entre Toluca y Pumas.
Diablos Rojos y universitarios, sin su entrenador Esteban Solari, se enfrentarán esta noche en el Estadio Nemesio Diez y el silbatazo inicial está programado para las 9:00 p.m. Sin embargo, la transmisión en TV Azteca del partido entre Toluca y Pumas comenzará diez minutos antes, a las 8:50 p.m.
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Los narradores de TV Azteca para el Toluca vs Pumas
La transmisión del partido entre Toluca y Pumas contará con el mejor equipo disponible de TV Azteca para la narración y el análisis del encuentro correspondiente a la jornada 2. Antonio Rosique se encargará de la narración, David Medrano estará en cancha mientras que Jorge Campos se encargará del análisis del juego junto a Álvaro López Sordo y Jesús Joel Fuentes.
MARTES DE CHORIZO POWER.— david medrano felix (@medranoazteca) July 21, 2026
Cambio de Chip. Ahora vamos con la Liga. @Antonio_Rosique @jesusjoel10 @lopez_sordo pic.twitter.com/0W52WLF4fv
Los equipos llegan a este enfrentamiento con momentos distintos. Los locales vienen de vencer a las Chivas Rayadas del Guadalajara a domicilio gracias a los goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo. Por otro lado, los Pumas vienen de ser humillados en su estadio por Pachuca al caer por goleada de 3-0 y sufrieron la expulsión de Solari por una discusión con sus exjugadores.
En los últimos años, Pumas no sabe lo que significa vencer a Toluca. El último triunfo universitario tuvo lugar en el Clausura 2023 cuando se impusieron 3-1 gracias a las anotaciones de Juan Ignacio Dinenno, César Huerta y Eduardo Salvio mientras que por los choriceros descontó Carlos González. Además, el enfrentamiento más reciente entre ambos acabó en victoria para los pupilos de Antonio Mohamed por marcador de 3-2.