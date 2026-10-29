Hora exacta para ver Carolina Panthers vs Green Bay Packers: Inico de la Semana 8 de la NFL; estas son las comidas emblemáticas del Lambeau Field

La actividad de la Semana 8 de la NFL comienza este jueves 29 de octubre con el enfrentamiento que sostendrán los Carolina Panthers en contra de Green Bay Packers a disputarse en la cancha del Laumbeau Field en punto de las 18:15 horas, tiempo del centro de México.

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El 'collar de caballo', uno de los platillos más emblemáticos del Laumbers Field

Si en tus planes está acudir al Lambeau Field, casa de Green Bay Packers, no puedes dejar escapar la oportunidad de probar el delicioso 'Horse Collar' o 'Collar de caballo' un platillo ideal para compartir que consiste en una salchicha kielbasa con forma de herradura, cubierta de salsa de queso a la cerveza con mostaza a la cerveza y chucrut, servida en pan kaiser.

Esta platillo fue agregado recientemente al menú, después de haber sido descontinuado en 2016; sin embargo, desde entonces ya era uno de los alimentos más emblemáticos que se sirven en la casa de los 'Empacadores de Green Bay'.

Pero no es el único platillo que podrás probar en el estadio, ya que también destacan la hamburguesa doble de cebolla con tocino al bourbon, salsa de cebolla francesa, cebollas fritas crujientes y queso pepper jack en pan brioche.

Los Green Bay Packers se enfrentan esta tarde a Carolina Panthers en punto de las 18:15 horas, tiempo del centro de México, en el arranque de la Semana 8 de la NFL en la cancha del Laumbeau Field.

Green Bay llega con una marca de cuatro victorias y tres derrotas, mientas que Carolina es líder de la división NFC Sur con un récord de tres triunfos e igual número de descalabros y si quiere mantener su liderato necesitará salir airoso este día.

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