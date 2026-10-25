HORA EXACTA para ver Atlas vs Puebla por la Jornada 14 del Apertura 2026; las rutas de transporte público para llegar al Estadio Jalisco

El Torneo Apertura 2026 entra en su recta final y la Jornada 14 presenta un enfrentamiento trascendental entre los Rojinegros del Atlas y la Franja del Puebla. Ambas escuadras saltarán a la cancha del Estadio Jalisco con la urgente necesidad de sumar tres puntos para afianzarse o entrar en la zona de clasificación a la Liguilla.

Hora exacta del partido Atlas vs Puebla

El balón rodará en la Perla Tapatía el domingo 25 de octubre de 2026. El pitazo inicial está programado a la hora exacta de las 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Partido: Atlas vs. Puebla

Atlas vs. Puebla Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Domingo 25 de octubre de 2026 Hora exacta: 17:00 horas (CDMX)

17:00 horas (CDMX) Sede: Estadio Jalisco,

¿Cómo llegan Atlas y Puebla para este partido?

El Atlas buscará hacer valer su localía tras afianzarse en la parte alta de la tabla (sexta posición), apostando por el equilibrio defensivo y la contundencia en el Estadio Jalisco. Por su parte, el Puebla (13 en la tabla) afronta este compromiso con la presión de rescatar puntos fuera de casa para no alejarse de los puestos de Liguilla.

Para llegar sin contratiempos al Estadio Jalisco y disfrutar del partido del Apertura 2026, el sistema de transporte público de Guadalajara ofrece excelentes alternativas que conectan de forma directa con el "Coloso de la Calzada”.

Las rutas de transporte público para llegar al Estadio Jalisco

Las mejores opciones para trasladarte se dividen de la siguiente manera:

1. Mi Macro Calzada

Es una de las alternativas más eficientes para evitar el tráfico vehicular de los días de partido:

Cómo usarlo: Aborda cualquier unidad de Mi Macro Calzada con dirección hacia el norte (rumbo a El Mirador ) .

Aborda cualquier unidad de con dirección . Estación de descenso: Debes bajarte en la Estación Monumental. Al salir, estarás literalmente a unos cuantos pasos de los accesos del estadio.

2. Conexión con Tren Ligero + Rutas Complementarias

Si te desplazas desde zonas lejanas o puntos donde conecta el sistema de trenes:

Línea 3 del Tren Ligero: Puedes viajar hasta la estación Ávila Camacho y ahí transbordar a rutas de camión que te acerquen por la zona norte/oriente.

Puedes viajar hasta la estación y ahí transbordar a rutas de camión que te acerquen por la zona norte/oriente. Línea 2 o Línea 1: Puedes hacer combinación hacia el corredor de la Calzada Independencia o bien utilizar estaciones centrales para empalmar con transporte alimentador.

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3. Rutas de Camiones Urbanos

Diversos autobuses urbanos cuentan con paradas estratégicas a los alrededores del inmueble (sobre la Calzada Independencia, la Av. Fidel Velázquez o calles colindantes como Siete Colinas):