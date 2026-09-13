La HORA EXACTA para ver el Chivas de Guadalajara vs Pumas UNAM, partido de la jornada 8 del Apertura 2026

Las Chivas del Guadalajara miden fuerzas ante los Pumas de la UNAM en un choque de alta tensión previo al Clásico Nacional este domingo 13 de septiembre de 2026 en la cancha del Estadio Akron correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que comenzará a las 19:07 horas tiempo del centro de México.

Chivas: A Cazar el Liderato General

El Guadalajara llega consolidado como uno de los grandes protagonistas del torneo bajo las órdenes de Gabriel Milito. Ubicado entre los tres mejores equipos del certamen con 14 puntos (G4, E2, P1), el Rebaño Sagrado se encuentra a solo dos unidades del Toluca y América.

La escuadra tapatía atraviesa un gran momento tras golear 0-3 al Atlético de San Luis a domicilio, resultado que extendió su racha a seis encuentros sin conocer la derrota en la Liga BBVA MX. En condición de local, Chivas suma dos triunfos consecutivos en su feudo tras tropezar en el debut ante Toluca, por lo que buscará aprovechar el aliento de su afición para llegar impulsado de confianza al duelo frente a las Águilas.

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Por su parte, el conjunto universitario ha batallado para encontrar regularidad tras haber disputado la final del torneo pasado. Con un balance de tres victorias, dos empates y dos descalabros (G3, E2, P2), los Pumas tomaron un respiro a mitad de semana al derrotar 3-1 a León, rompiendo así una amarga racha de seis cotejos sin ganar en todas las competencias.

Sin embargo, el panorama fuera de C.U. luce complejo para los dirigidos por el cuadro auriazul. Acumulan cuatro derrotas consecutivas como visitantes en todas las competiciones, siendo la más reciente un 2-0 ante Xolos. Además, la estadística histórica no les favorece: Pumas registra nueve visitas consecutivas sin poder vencer a Chivas en territorio tapatío (E3, P6), una pesada losa que intentarán sacudirse esta noche en Zapopan.

